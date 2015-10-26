Теннисистка Цуренко установила новый личный рекорд в рейтинге WTA

В понедельник был опубликован обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором киевлянки Леся Цуренко и Ольга Фридман обновили свои персональные рекорды.

Цуренко, которая дошла до полуфинала "Кубка Кремля" в Москве поднялась на 33-е место (+4). А 17-летняя Фридман после победы на турнире в Жуэ-Ле-Тур преодолела полторы сотни ступенек в первые вошла в Топ-300, заняв 285-ю позицию.

Харьковчанка Элина Свитолина поднялась на 1 строчку, вернувшись в топ-20, а Екатерина Бондаренко опустилась на 89-е место (-10).

Четвертая ракетка Украины — одесситка Марина Заневская сохранила за собой 143-ю строчку, а киевлянка Ангелина Калинина опустилась на 158-е место (-2).

Отметим, что Ольга Савчук вернулась в Топ-200 - 194-я строка, а Валерия Страхова — поставила новый рекорд — 302-я позиция в мировой классификации.