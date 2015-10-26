Президент НОК Бубка: 12 спортсменов Житомирщины готовятся к Играм-2016 в Рио-де-Жанейро

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка с рабочим визитом побывал в Житомире, где встретился с председателем Житомирской областной государственной администрации Сергеем Машковским, сообщает пресс-служба НОК.

Во время встречи, в которой также приняли участие заместитель председателя ОГА по гуманитарным вопросам Ярослав Лагута, председатель областного отделения НОК Александр Онищук и начальник управления семьи, молодежи и спорта Светлана Гресь, ее участники обсудили вопросы сохранения и развития спортивной инфраструктуры области, обеспечения максимальной поддержки спортсменов и тренеров, в частности, установление именных стипендий и улучшения социально-бытовых условий. Также во время разговора акцентировалось внимание на том, чтобы максимально привлекать бизнес структуры для поддержки спорта и олимпийского движения в области.

«Житомирщина – отличный спортивный край, что подтвердили недавние успехи представителя борьбы Татьяны Лавренчук на Европейских играх в Баку, триатлонистки Юлии Елистратовой на этапе Кубка мира в Анталии. Есть хорошие достижения в легкой атлетике, в частности замечательная школа для прыжков в высоту, которая воспитала чемпиона мира Юрия Кримаренко. Верю, что эти традиции будут продолжены на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, к которым готовится 12 спортсменов области, а легкоатлетки Наталья Лупу и Мария Шаталова уже завоевали лицензии», - подчеркнул президент НОК.

Сергей Бубка и Ярослав Лагута приняли участие в открытии Галереи спортивной славы Житомирщины, которая расположилась в Житомирском государственном университете им. Ивана Франко.

«Кто не помнит прошлого – тот не имеет будущего. Мы стремимся, чтобы на ярких примерах наших спортивных героев росла сильная, здоровая и талантливая молодежь, зажигались новые звездочки и воспитывались новые чемпионы», - подчеркнул главный олимпиец страны.

Во время пребывания на Житомирщине Сергей Бубка встретился со спортивным активом области, пообщался со спортсменами, тренерами и ветеранами спорта.