Польский ГКС "Тыхи" стал соперником "Кременчука" в хоккейном Континентальном Кубке-2016

В польском городе Тыхи завершился второй раунд Континентального Кубка-2016 в группе С. В решающем матче за первое место чемпион Польши-2015 года ГКС «Тыхи» обыграл «Ковентри Блазе» из Великобритании со счетом 3:2, сообщает пресс-служба ХК "Кременчук".

К поединку обе команды подошли имея в своем активе по две победы (по 6 очков). В начале третьего периода к 46-минуте поляки проигрывали 0:2, но сумели в оставшееся время не только сравнять счет, но и за пять с половиной минут до завершения матча забросить победную шайбу - 3:2. Не помогла англичанам и замена вратаря за 1 минуту и 10 секунд до конца на шестого полевого игрока. Невероятный камбек за десять минут сделали шайбы Матеуша Брюка, Якуба Витецьки и Радослава Галанта.

Кроме «Тыхи» другими соперниками «Кременчука» в полуфинальном раунде еврокубка будут чемпион Беларуси-2015 солигорский «Шахтер» и обладатель Континентального Кубка-2012 французский «Руан Драгонз».

Матчи состоятся 20-22 ноября. В Суперфинал выходят две первые команды.

В матче за третье место турнира в Тыхи «Дунарея Галати» (Румыния) разгромила «Партизан» (Сербия) 10:1. В составе румынского клуба 4 (2+2) очка на счету украинского нападающего Сергея Черненко, передачей отметился другой украинский легионер – защитник Константин Рябенко. Защитник Роман Щербатюк не набрал в поединке ни одного балла в личный зачет, а форвард Виталий Доника вообще не принял участие в матче.