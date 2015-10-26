Директор НСК "Олимпийский" готов создать отдельный сектор для темнокожих болельщиков (видео)

Исполнительный директор НСК «Олимпийский» Владимир Спильниченко отреагировал на драку с участием темнокожих болельщиков во время матча Лиги чемпионов с «Челси» в эфире программы "Профутбол", отметив, в частности, что это уже не первый подобный инцидент на играх Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

"На прошлом матче с «Порту» темнокожие люди тоже появились в районе сектора ультрас. Их встретили болельщики и провели в другие сектора. Руководство стадиона и служба безопасности подходили и к этим темнокожим ребятам и предлагали пересесть даже в центральные сектора, где дороже билеты. Наши просьбы были проигнорированы", - отметил Спильниченко.

На предложение о том, стоит ли им запретить ходить на стадион или создать отдельный сектор, Спильниченко отреагировал: "Хорошая идея. Мы, наверное, прислушаемся к вашему предложению. Постараемся для них, может быть, сделать отдельный сектор для того, чтобы не было проявлений расизма".

Инцидент с ибиением темнокожих болельщиков произошел на матче 3-го тура ЛЧ «Динамо» - "Челси" 20 октбяря. Теперь киевлян могут лишить очков или исключить из Лиги чемпионов.

Дисциплинарный комитет УЕФА примет решение по данному инциденту 27 октября.