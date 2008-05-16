ПФЛ перенесла последний тур Чемпионата Украины по футболу

Матчи последнего тридцатого тура Чемпионата Украины по футболу состоятся в субботу 17 мая, а не в воскресенье, как было запланировано раньше. Соответствующее решение о перенесении встреч на своем заседании в четверг приняло Бюро ПФЛ.

Причина - Указ Президента Украины «О мероприятиях в связи с 70-ой годовщиной Великого террора – массовых политических репрессий 1937-1938 годов», который предусматривает ограничение 18 мая проведения развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований.

Таким образом, все восемь поединков заключительного тура пройдут в субботу, 17 мая. Начало всех матчей в 18.00. Ситуация с трансляциями пока неизвестна.