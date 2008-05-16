Международный турнир по боксу на призы братьев Кличко пройдет в Киеве

23 мая в столичном Дворце спорта состоятся финальные бои Международного турнира по любительскому боксу, организаторами которого уже 8-й год подряд выступают братья КЛИЧКО.

Однако предстоящее событие будет кардинально отличатся от ежегодных состязаний, ведь 80% участников, которые выйдут на киевский ринг, имеют лицензии на Олимпийские игры в Пекине, а это 150 боксеров из 30 стран мира, сообщили УНИАН организаторы турнира.

Украину на турнире будут представлять все восемь спортсменов, получивших олимпийские лицензии на чемпионате мира 2007 г. в США и на отборочном турнире 2008 г. в Италии. Это: львовянин Георгий ЧИГАЕВ (до 48 кг), одессит Василий ЛОМАЧЕНКО (до 57 кг), Александр КЛЮЧКО из Николаева (до 60 кг), Александр СТРЕЦКИЙ (до 69 кг) из Днепропетровска, Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО (до 75 кг) из Николаева, Исмаил СИЛЛАХ (до 81 кг) из Мариуполя, Александр УСИК (до 91 кг) из Симферополя и Вячеслав ГЛАЗКОВ (свыше 91 кг) из Луганска.

Как сообщил сегодня на посвященной турниру пресс-конференции заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Мирослав ДУТЧАК, «мы гордимся украинским боксом, ведь он является одним из лидирующих в мире, и эти соревнования очень важны для нас. Поэтому министерство не могло остаться в стороне и выступило одним из соорганизаторов турнира на призы братьев КЛИЧКО. Мы рассматриваем предстоящее событие как важный этап в подготовке к Пекинской Олимпиаде, которая будет проходить с 8 по 24 августа этого года, для нас очень важно видеть, в каком состоянии наша команда».

Вице-президент Европейской ассоциации бокса Игорь ГАЙДАМАК рассказал, что свое участие в турнире подтвердили около тридцати стран. По ходатайству тренерского совета, который возглавляет главный тренер сборной команды Украины Дмитрий СОСНОВСКИЙ, мы приняли решение остановиться на конкретных странах, которые интересуют в поединках наших спортсменов. Это Россия, Турция, Азербайджан, Италия, Алжир, Корея, Израиль, Беларусь, Катар, Куба и другие. В нашем мероприятии, в основном, примут участие боксеры-лицензионники. Каждая страна хочет проверить своих спортсменов в серьезной борьбе, сказал И.ГАЙДАМАК.

«Мы всех приглашаем, – добавил вице-президент Федерации бокса Украины Юрий АНДРИЙЧУК. - Министерство по делам семьи, молодежи и спорта сделало все, чтобы команды-участники турнира были обеспечены культурной программой. Федерация бокса со своей стороны взяла львиную долю организации этого турнира. Фонд КЛИЧКО наградит победителей. Всех приглашаем, ждем. Поверьте, праздника такого в Киеве еще не было!».