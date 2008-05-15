Пять ”неолимпийских” федераций получили по 2, 4 и 6 лет (список)

Коллегия Министерства по делам семьи, молодежи и спорту приняла решение о присвоении статуса национальной спортивной федерации 5 всеукраинским общественным объединениям физкультурно-спортивного направления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, в частности, статус “национальных” получили:

- Федерация киокушин каратэ Украины сроком на 6 лет;

- Федерация кикбоксинга Украины (версия ВАКО) сроком на 6 лет;

- Федерация спортивного туризма Украины сроком на 4 года;

- Федерация спортивного бильярда Украины на 4 года;

- Украинская федерация ушу сроком на 2 года.

Решение было принято на основании заключения Департамента физического воспитания и неолимпийских видов спорта, а также по рекомендации Комиссии по проведению конкурса по присвоению спортивной федерации статуса национальной спортивной федерации и Спортивного комитета Украины.