Владимир Кличко: Поединок с Тайсоном Фьюри будет сложным, но я знаю, как с ним справиться

Об этом он сказал в эфире телеканала «Интер».

«Однако я знаю, как с ним справиться, и мне точно не будет скучно во время поединка», - отметил боксер.

«Думаю, что это будет один из самых сложных поединков, которые были в моей карьере. Мой соперник выше ростом, тяжелее, и у него руки длиннее, чем у меня. К тому же, он младше меня и очень амбициозный спортсмен, который хочет доказать, что он лучший, и стать чемпионом мира», - сказал Кличко.

Боксер пояснил, что Тайсон Фьюри может изменять свою стойку - в одном раунде он выходит как левша, во втором - уже как правша.

«Будет непросто настроиться на такого спортсмена, и в этом есть определенная интрига и интерес для меня. Мне точно не будет скучно - зевать ни зрителям, ни нам в ринге не придется», - подчеркнул чемпион.

Кличко также отметил, что экстравагантные выходки Фьюри во время пресс-конференций и публичных мероприятий демонстрируют его актерский талант и перспективу продолжить карьеру в качестве циркового артиста.

«У него замечательный актерский талант, и я не зря говорил, что цирк ждет его, и даже плачет по нему. Фьюри сказал, что в случае проигрыша в поединке против меня он закончит заниматься боксом. Поэтому я подыскал ему новую профессию. Думаю, в Cirque du Soleil его ждут», - сказал чемпион мира.

Кличко также поблагодарил всех своих болельщиков за многолетнюю поддержку.