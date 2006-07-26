В Киеве будет Национальный теннисный центр

Сегодня министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО и президент Федерации тенниса Украины Вадим ШУЛЬМАН подписали соглашение о сотрудничестве между министерством и федерацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, результатом реализации соглашения станет сооружение в Киеве Национального теннисного центра. По предварительным прогнозам, введение Центра в эксплуатацию предусматривается уже в 2008 году.

Национальный теннисный центр будет соответствовать международным стандартам, по аналогии с такими теннисными центрами как «Мельбурн и Олимпик Парк» в Австралии, «Флашинг Медуз Нейшнл Теннис Центр» в Соединенных Штатах Америки.

«В данном Центре предусматривается наличие не только тренировочных открытых и закрытых кортов, но по меньшей мере двух больших стадионов с трибунами на 3500 мест, для проведения в Украине турниров высшего профессионального уровня», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Национальный теннисный центр будет создан на базе малого государственного предприятия «Теннисные корты», расположенного на территории НСК «Олимпийский».

Ю.ПАВЛЕНКО заверил журналистов, что малое государственное предприятие «Теннисные корты» внесено в перечень объектов, которые не подлежат приватизации, поэтому любые разговоры о возможности передачи объекта в частную собственность безосновательны.

По словам министра, следующим шагом станет поиск инвестора и разработка соответствующего проекта Национального теннисного центра.