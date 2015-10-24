Коноплянка вновь забил гол за "Севилью": победитель Лиги Европы разгромил в матче испанской Примеры "Хетафе" (видео)

23:53, 24 октября 2015
Спорт
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Матч закончился со счетом 5:0, а Коноплянка реализовал третий из трех пенальти в этой игре.

Reuters

В Севилье завершился матч чемпионата Испании по футболу, в котором "Севилья" принимала "Хетафе" и разгромила соперника со счетом 5:0.

Последний пятый гол в этой игре забил полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, реализовав пенальти на 80-й минуте. Этот гол стал пятым для украинского футболиста в испанском клубе Ранее он забивал как в национальных испанских турнирах, так и в еврокубках.

Ранее хет-триком отметился Кевин Гамейро, забивавший голы на 34-й, 45-й и 61-й минутах (последний гол - с пенальти), а на 52-й минуте Энвер Банега реализовал первый из трех назначенных в этой игре пенальти.

Таким образом, у "Севильи" на данный момент 12 очков (3 победы, 3 ничьи и 3 поражения) и 9-е место в турнирной таблице из 20-ти команд.

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