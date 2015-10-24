"Мотор" выиграл матч гандбольной Лиги чемпионов у норвежского "Эльверума"

В Броварах (Киевская обл.) завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором гандболисты украинского "Мотора" (Запорожье) обыграли норвежский "Эльверум".

Матч закончился со счетом 33:30.

На протяжении полутора таймов команды играли приблизительно на равных. А первый тайм и вовсе завершился с минимальным преимущством гостей - 14:15. Тем не менее, концовку гораздо увереннее провел чемпион Украины, который временами доводил свое преимущество до "+ 5". В итоге, запорожцы выиграли с преимуществом в три гола.

Лучшими игроками матча в составе хозяев площадки стала Сергей Бурка и его тезка игрок сборной России Шельменко, на счету которых по 7 голов. Еще 6 голов на счету белорусского легионера Бориса Пуховского.

Таким образом, "Мотор" одержал 4-ю победу в турнире при 2-х поражениях. На счету запорожской команды 8 очков и она делит 1-2 места с датским "Скьерном".