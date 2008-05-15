Турецкая газета «продает» Шеву в Фенербахче

Стамбульский футбольный клуб Фенербахче договорился о переходе в команду форварда английского Челси Андрея Шевченко, сообщает в четверг турецкая газета Фотомач.

По утверждению издания, руководство желто-фиолетовых, начавшее трансфер-наступление, договорилось по всем вопросам с Шевченко. Более того, с украинской звездой подписан "меморандум о намерениях, который хранится в специальном сейфе президента Фенербахче Азиза Йылдырыма", - пишет Фотомач.

Газета также утверждает, что детали договоренности с Шевченко держатся в тайне, так как пока не завершены торги с Челси о цене приобретения украинца.

В Фенербахче пока не комментируют сообщение газеты.

По итогам завершившегося на прошлой неделе чемпионата Турции-2007/08 Фенербахче занял второе место, уступив первенство своему извечному сопернику Галатасараю.

Football.ua