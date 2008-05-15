Ющенко поздравил Тимощука с трофеем
13:11, 15 мая 2008Спорт
854
Президент верит в новые успехи
Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
“Сердечно поздравляю Вас лично и весь коллектив футбольного клуба «Зенит» с большой спортивной победой - завоеванием Кубка УЕФА”, - отметил В.ЮЩЕНКО и добавил: “Горжусь Вашим мужеством и спортивным мастерством, верю в Ваши новые успехи, в том числе в играх за Национальную сборную команду Украины по футболу”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter