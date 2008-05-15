Ющенко поздравил Тимощука с трофеем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил капитана футбольной команды «Зенит» (г. Санкт-Петербург) Анатолия ТИМОЩУКА с завоеванием Кубка УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

“Сердечно поздравляю Вас лично и весь коллектив футбольного клуба «Зенит» с большой спортивной победой - завоеванием Кубка УЕФА”, - отметил В.ЮЩЕНКО и добавил: “Горжусь Вашим мужеством и спортивным мастерством, верю в Ваши новые успехи, в том числе в играх за Национальную сборную команду Украины по футболу”.