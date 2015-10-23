Двукратный чемпион НБА Одом перенес две экстренных операции

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом перенес две экстренных операции, сообщает "Евроспорт" со ссылкой на источники TMZ в больнице.

Обе операции касались грудной полости; неизвестно, связано ли это с проблемами с легкими и сердцем. Как сообщил источник, после операции Одом оказался в «хрупком психическом состоянии», очень взволнован и расстроен. Врачи запретили посещения Ламара всем, кроме жены Хлои Кардашьян.

14 октября Одом был найден в бессознательном состоянии в борделе Невады, гже за три дня пребывания в публичном доме Одом потратил 75 тысяч долларов. В крови 35-летнего спортсмена были обнаружены следы кокаина. Он перенес несколько инсультов и лишь спустя 3 дня, 17 октября, вышел из комы.

Ламар Одом провел в НБА 14 сезонов и стал двукратным чемпионом в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Со сборной США форвард стал чемпионом мира в 2010 году и бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года.