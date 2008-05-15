Инспекторы УЕФА нагрянут в Киев

20 мая в Киев пожалует делегация инспекторов УЕФА, которая будет проверять ход подготовки украинской столицы к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

«В рамках визита инспекторы будут проверять несколько направлений подготовки Киева к Евро-2012 – медицинское обеспечение, спортивную инфраструктуру, реконструкцию аэропортов, обеспечение туристов гостиничным размещением и заведениями общественного питания», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он отметил, что «сейчас по всем этим направлениям мы подготовили необходимые документы, ведь УЕФА ставит достаточно серьезные условия именно к наличию комплекса соответствующей документации».

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, КГГА вместе с Министерством здравоохранения проверили все медицинские заведения на соответствие требованиям футбольной ассоциации, со всеми инвесторами-застройщиками гостиниц заключены соглашения, продолжается реконструкция существующих в пределах столицы тренировочных баз.

Кроме того, сказал он, в ближайшие дни киевские власти планируют заключить Меморандум с Кабинетом Министров и Федерацией футбола Украины о дальнейшем развитии аэропорта «Жуляны». В соответствии с этим документом, между участниками подписания будут распределены определенные обязанности. В частности, за государственные средства будут реконструированы взлетно-посадочная полоса, рулёжные дорожки, места стоянок самолетов. Город же будет отвечать за обновление инфраструктуры аэровокзала (терминалы, привокзальная площадь, обслуживающий персонал и тому подобное), сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В то же время он добавил, что не до конца решенным сегодня остается вопрос о сроках сноса недостроенного объекта возле НСК «Олимпийский».

«Политическая ситуация, которая сложилась в настоящее время в Киеве, значительно повлияла на ход подготовки столицы к Евро-2012 да и на развитие Киева в целом. Уже не первый месяц не работает Киевсовет, и мы не можем утвердить сумму компенсации ООО «Юджин». А без окончательно утвержденной суммы «Юджин» отказывается давать согласие на демонтаж «Троицкого». Но заверяю, что как только Киевсовет возобновит свою работу, мы на первой же сессии рассмотрим этот вопрос и утвердим сумму компенсации», - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.