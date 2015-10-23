Фанатская община Родичі открестилась от драки на игре ЛЧ "Динамо" - "Челси"

После матча "ДИНАМО" - "Челси" в адрес сообщества болельщиков "РОДИЧІ" начали раздаваться обвинения в инциденте с чернокожими болельщиками. По этому поводу фанаты сделали специальное заявление, опубликованное на странице группы в Facebook.

В частности, в заявлении сказано: "С целью избежания слухов и безосновательных претензий мы заявляем, что не имеем отношения к этим событиям. Во-первых, драка между болельщиками проходила в соседнем секторе, а не в 21-м, в котором знахдяться "РОДИЧІ". Вход и поведение лиц на соседних секторах мы не имеем ни физических, ни юридических возможностей контролировать. Во-вторых, необоснованными являются обвинения собственно в расизме. Все, кто были на стадионе видели, что в соседних с нашим и на нашем секторе произошло сразу несколько драк, в подавляющем большинстве из-за непристойного поведения лиц "навеселе", которые отвечали оскорблениями или "рукоприкладством" на замечания других людей относительно алкоголя, который запрещено употреблять на стадионе. В-третьих, даже на видео, которое распространено в сети Интернет, видно, как в упомянутой схватке принимают участие едва ли не несколько десятков человек, и из них только два или три чернокожих. Однако в этом пьяном хаосе, который, к сожалению, происходит каждый раз на еврокубковых матчах, поспешили обвинить расизм болельщиков "ДИНАМО".

"Обидно, что недоброжелатели нашего родного Клуба сознательно искажают факты и цепляются за каждую соломинку, чтобы создать проблемы и негативную репутацию внутри страны и в глазах международного сообщества. Раздувание темы расизма происходит через "отработку" некоторыми общественными организациями своих грантов. Не будучи в состоянии или не имея желания бороться с расизмом в реальной жизни, они пытаются его найти на стадионах В драке, в которой присутствуют люди с другим цветом кожи, сразу клеймят "расистами" всех подряд, независимо от истинных причин самой драки. Мы призываем избегать спекуляций на урожайной ниве ксенофобии и не превращать бытовые конфликты между пьяными болельщиками в расовую вражду. И еще раз констатируем, что только адекватное поведение на секторах стадиона является нашей подобающей моделью поведения", - подытоживают в своем заявлении фанаты.

Как сообщал УНИАН, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против киевского "Динамо" за драку на стадионе с участием темнокожих болельщиков, что квалифицировано как расизм. "Динамо" грозит одно из наказаний - снятие очков в турнирной таблице, проведение одного или нескольких матчей без зрителей или, самое суровое, исключение из числа участников еврокубков.

Свое решение УЕФА примет на заседании Дисциплинарной комиссии 27 октября.