На пост президента ФИФА претендуют уже четыре кандидата

Бывший заместитель генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Шампань подал документы на участие в выборах президента организации, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Кроме него, свои кандидатуры выдвинули глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, принц Иордании Али бин аль-Хусейн и бывший футболист сборной Тринидада и Тобаго по футболу Дэвид Нахид.

Подача заявок завершится 26 октября. Выборы пройдут 26 февраля 2016 года в Цюрихе.

В начале октября арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила от исполнения обязанностей главу федерации Йозефа Блаттера, Платини и генсека ФИФА Жерома Вальке на 90 дней. Этот срок может быть увеличен, но не более чем на 45 дней.

79-летний Блаттер, возглавлявший ФИФА с 1998 года, 29 мая 2015-го был переизбран на пятый срок, но уже 2 июня объявил об уходе после обвинений в коррупции, после чего стал исполняющим обязанности руководителя федерации.