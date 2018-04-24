Украина в еврокубках: такие разные "Динамо" и "Шахтер"

Нынешняя еврокубковая неделя ожидалась болельщиками киевского «Динамо» с большим беспокойством. Ведь их любимцы накануне были разгромлены самым принципиальным соперником на внутренней арене – «Шахтером». Но, 0:3 от дончан никак не сказались на боевом духе столичной команды, сумевшей грамотно провести матч против «звездного» коллектива из Лондона, а, в концовке, даже устроившей штурм ворот соперника и едва не вырвавшей победу.

В свою очередь, показавшие класс горняки, рассчитывали на очки в игре с самым слабым соперником в группе ЛЧ - шведским «Мальме». Тем более, что мадридскому «Реалу» и парижскому ПСЖ «Шахтер» проиграл, что называется, без вариантов. И накануне игры, довльный увиденным в исполнении своей команды в Киеве Луческу, рассуждал о том, что победа в двух матчах позволит команде еще побороться за место в плей-офф ЛЧ. «А почему бы и нет?», - задавался вопросом Мистер. И надо же было такому случиться, что горняки сами «сели в лужу», испытав приблизительно те же эмоции, что «Динамо» несколькими днями ранее. Ведь 0:1 от «Мальме» вряд ли чем-то отличается от динамовских 0:3 против «Шахтера».

«Динамо»: грамотная игра против фаворита

Наконец, днепропетровский «Днепр» после разгрома «Стали» (6:0) в матче украинской Премьер-лиги, в важной игре ЛЕ против «Сент-Этьена», не сумел настроиться на серьезную борьбу (о чем уже после матча заявил наставник команды Мирон Маркевич) и потерял важные 3 очка, уступив 0:1

Играя против такого соперника как «Челси», да еще и на фоне поражения в игре чемпионата Украины (0-3), динамовцы, конечно, в первую очередь, думали о сохранности собственных ворот. В какой форме этот соперник находится на данный момент - совершенно неважно, ведь на первый план выходит магия имени.

А «Челси» сейчас действительно далек от своих идеальных кондиций. Совершенно точно, это не та чемпионская команда, которая, без особых проблем, выиграла чемпионат Англии в прошлом сезоне. Лондонцы откровенно провалили стартовый отрезок сезона нового, о чем говорит его нынешнее 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

Разбираясь в причинах этого провала, чаще всего специалисты говорят о промахах, допущенных Моуриньо в предсезонной работе. И хотя португалец никогда не признает свои ошибки, промахи эти очевидны. В августе-сентябре его команда не играла, не бежала и вообще не была похожа на саму себя. В отвратительной форме находились лидеры. Прежде всего, Матич, который в чемпионском сезоне был главной фигурой «Челси» в центре поля.

Неожиданно, одним из самых слабых мест команды стал фланг, за который отвечает Иванович. Перестала работать испанская связка Фабрегас – Диего Коста. Все эти ребята до сих пор находятся в поисках своей игры. А тут еще и вратарь Куртуа выбыл на длительный срок из-за травмы. В общем, когда обыгрывать «Челси», если не сейчас?

В этой связи, стоит также вспомнить, что после матча отбора Евро-2016 Украина – Испания, в отечественных СМИ очень живо обсуждался вопрос: зачем Моуриньо приезжал в Киев? Ответ был дан мгновенно – ну, конечно же, он приезжал смотреть на Ярмоленко! Как будто не играет за Испанию целая группа его подопечных, как будто не его команда ровно через неделю будет играть важнейший матч Лиги чемпионов на этом же стадионе.

Собственно, и сам Моуриньо сообщил, что хочет воочию познакомиться с теми условиями, в которых пройдет этот матч. А ведь для «Челси» этот поединок был безумно важен. Все прекрасно понимают, что в чемпионате Англии в этом сезоне лондонцам ловить нечего. Тут хоть бы в первую четверку подняться, чтобы не выпасть на будущий сезон из Лиги чемпионов. Именно она стала главным приоритетом Моуриньо. Но если бы его команда потерпела поражение в Киеве, шансы на выход из группы у «Челси» были бы минимальными. И, самое главное, неудача на «Олимпийском» могла бы стать последней каплей, переполнившей чашу терпения владельца клуба Романа Абрамовича. После негативного результата, Моуриньо вполне мог лишиться своей работы. Одним словом, на карту для португальца было поставлено слишком много. И он понимал это, как никто другой.

Более того, Жозе также понимал, что его команда сейчас не на высоте. Нужно время, чтобы «Челси» разбежался, разыгрался и начал побеждать. Однако, результат в Лиге чемпионов нужен здесь и сейчас. И если его не будет, все может закончиться в один момент. Именно с этим связана столь тщательная подготовка. И именно поэтому в последние 20 минут игры «Челси» оказался на распутье. Подопечные Моуриньо не понимали, что для них важнее – победить или не проиграть. И в этом уже после игры признался сам португалец.

Говоря об игре, стоит признать, что «Челси» был гораздо ближе к победе, чем «Динамо». В нескольких моментах хозяева поля были на волоске от пропущенного гола. Ворота Шовковского спасали и штанга, и перекладина. У киевлян тоже возникали моменты, но они не были столь явными, как у соперника. Показалось, что команде не хватило смелости и решительности – статус соперника давил на динамовцев. В итоге, одно очко по такой игре стало не худшим результатом для «Динамо». Но чтобы выходить из группы в плей-офф, нужно было выигрывать…

Первую половину группового турнира Лиги чемпионов киевское «Динамо» завершило на втором месте и без единого поражения в пассиве. Казалось бы, результат более чем достойный, а шансы на попадание в 1/8 финала очень высоки. Но это только на первый взгляд.

На деле ситуация у команды не такая радужная. Динамовцы уже сыграли оба домашних матча с прямыми конкурентами и ни у кого из них выиграть не смогли. Теперь и с «Порту», и с «Челси» придется играть на выезде. Чтобы выходить из группы, какой-то из этих матчей нужно выигрывать в обязательном порядке. Способно ли нынешнее «Динамо» на такой подвиг – большой вопрос. Прямо скажем, ни португальцев, ни англичан на поле «Олимпийского» хозяева не переиграли. Два очка – это тот максимум, который команда получила не без доли везения.

В то же время, «Челси» примет на своей домашней арене «Стэмфорд Бридж» не только «Динамо», но и «Порту». Важный нюанс состоит в том, что матч «Челси» – «Порту» пройдет в заключительном туре, и, судя по турнирным раскладам, для португальцев он может превратиться в пустую формальность. А раз так, подопечные Моуриньо вполне могут взять три легких очка, отцепив от плей-офф динамовцев.

В общем, шансы у киевлян есть, но они могут очень быстро испариться. А ключевыми для «Динамо» станут два ближайших поединка, которые команда Реброва проведет на выезде.

«Шахтер»: столкновение с непробиваемой обороной

Одна из главных сенсаций 3-го тура ЛЧ (исходя из общего мнения и котировок букмекеров) произошла в шведском городе Мальме. Как оказалось, те, кто считал «Мальме» «каким-то», жестоко ошиблись.

Шведский клуб пробился в групповой турнир Лиги чемпионов во второй раз подряд и, похоже, зря времени не теряет. Во всяком случае, сейчас мы наблюдаем за куда более боеспособной командой, чем та, которая выступала в самом престижном из еврокубков прошлой осенью. Команда эта не напичкана звездами, она не богата утонченными тактическими схемами, но она четко осознает свои возможности и не пытается делать то, чего не умеет. А то, что она делать умеет, «Мальме» освоил едва ли не идеально. Против силового футбола и прекрасно организованной обороны шансов у «Шахтера» попросту не было.

Если в первом тайме горняки, по крайней мере, пытались играть в свой футбол, то после перерыва игра команды совсем разладилась. Подопечные Луческу поддались на условия, предложенные шведами, и действовали в не свойственной для себя манере. Эту игру горняки вполне могли проиграть с крупным счетом. Примерно так, как матчи с «Реалом» или «ПСЖ». И если бы не прекрасные действия Андрея Пятова (пожалуй, только к нему нет никаких претензий), избежать позора было бы сложно.

Горняков не вдохновил даже отраженный Пятовым пенальти при счете 0-1. Как и в недавнем матче сборной Украины против Испании, старания голкипера оказались напрасными. Он дает своей команде еще один шанс, а она этого словно не замечает.

Отдельно нужно сказать о Бернарде. После матча с «Динамо» публика наслушалась множество историй о том, насколько по-разному бразильцы адаптируются в «Шахтере». Кому-то хватает нескольких недель, а кому-то нужно два года. Именно столько Бернард провел в донецком клубе, пока сыграл первый по-настоящему сильный и качественный матч. И после этого буквально все сделали вывод, что это тот самый Бернард, за которого заплатили огромные деньги, что он наконец-то освоился на новом месте, и дальше его карьера пойдет только по нарастающей. Но не преждевременно ли все эти выводы сделаны?... Спору нет, матч против «Динамо» в исполнении Бернарда получился действительно впечатляющим, ведь ему предшествовали несколько десятков откровенно провальных игр. Контраст был разительным. Но… поединок с «Мальме» Бернард вновь провалил. Впрочем, как и вся команда.

Стоит также обратить внимание на недавнее заявление клуба, мол, «Шахтер» не будет покупать игроков до тех пор, пока не вернется на Донбасс-Арену. Если это не пустой громкий пафос, то на высокие результаты в Европе в ближайшее время болельщикам донецкой команды рассчитывать не стоит. Есть, конечно, прецедент с тираспольским «Шерифом», который представляет Молдову в еврокубках, играя на родном стадионе в непризнанном мировом сообществе Приднестровье. Но… Когда наступят такие времена, что УЕФА пойдет на попятную и разрешит проводить матчи в Донецке?..

А ведь ряд позиций в команде срочно нуждаются в усилении. Взять, к примеру, место правого защитника. Да, заслуги капитана Дарио Срны перед «Шахтером» велики, но возраст постепенно берет свое. И хорвату все труднее поспевать за более молодыми оппонентами на уровне Лиги чемпионов. Проблема в том, что уже много лет у Срны нет конкурентов в «Шахтере». Более того, в команде вообще нет правых защитников, помимо ее капитана.

Пока на правом фланге обороны Срна играет без замен, слева исполнители меняются один за другим. В трех матчах нынешней Лиги чемпионов Луческу использовал на этой позиции трех разных игроков – Азеведо, Шевчука и Исмаили. И все они свои матчи провалили.

Традиционно проблемным местом «Шахтера» остается центр обороны. Этой осенью неплохо себя проявляет Ракицкий, однако все чаще не справляется с нагрузкой Кучер. У Луческу есть на подхвате также Кривцов и Ордец, но, похоже, здесь дело не в персоналиях. Проблемы «Шахтера» на этом участке поля носят системный характер. Луческу любит и умеет выстраивать атакующий футбол, а в обороне его команды сильно не играли никогда.

И конечно же, «Шахтер» никогда не станет по-настоящему сильной командой, если в его составе не появится действительно сильный форвард. Совершенно очевидно, что Гладкий постоянно играет только потому, что у него нет альтернативы. А за какие такие заслуги в свое время был куплен Факундо Ферейра – непонятно, ведь даже он не может вытеснить из состава Гладкого. Причем предъявлять какие-то претензии самому украинскому футболисту не имеет смысла. У него есть определенный потолок, в который Гладкий уперся довольно давно. Его возвращали в «Шахтер» из аренды, хорошо зная о слабых местах игрока. А ноль забитых голов в трех матчах группового турнира ЛЧ красноречиво говорит и об уровне Гладкого, и обо всей атакующей игре команды.

Конечно, в этом сезоне болельщики восхищаются игрой Алекса Тейшейры. Но как только наступает пора еврокубковых матчей, его бомбардирский талант и лидерские качества вдруг куда-то испаряются. Да, в чемпионате Украины этому бразильцу нет равных. Впрочем, уровень чемпионата Украины в последнее время – тема для совершенно другого разговора.

В общем, «Шахтер» переживает не лучшие времена во всех отношениях. Если абстрагироваться от всех внешних факторов (они, безусловно, также важны), накопилось множество игровых и кадровых проблем. Нынешний старт в групповом турнире Лиги чемпионов – худший в истории «Шахтера». Теперь горняки могут остаться даже без третьего места, дающего право продолжить борьбу в еврокубках в Лиге Европы. Чтобы сохранить эти шансы, нужно обыгрывать «Мальме» во Львове с разницей в два мяча. Можно быть уверенным, что шведы сыграют в той же манере, что и на своем поле. А вот «Шахтеру» нужно придумывать что-то новенькое. Иначе никакое третье место донецкой команде не светит. И тогда оправдание, что мы не имеем возможности играть на домашней арене и лишены собственных болельщиков, будут уже не столь убедительны.

Отсутствие возможности проводить матчи в Донецке и отсутствие сильной качественной команды, как таковой, - две большие разницы.

«Днепр»: упустил инициативу в борьбе за 2-е место

После домашней ничьи с «Лацио» (1-1) и гостевой победой над «Русенборгом» (1-0) «Днепр» выходил на эту игру в статусе одного из лидеров группы. Победа над французами могла повысить шансы украинского клуба на выход в 1/16 финала до максимальных высот. Но, судя по всему, о победе в этот вечер никто не думал. Складывалось впечатление, что «Днепр» вышел на поле с приоритетной задачей не проиграть. Увы, даже ее подопечные Маркевича решить не сумели.

«Днепр» снова играл при пустых трибунах. К слову, по своему сюжету игра против «Сент-Этьена» очень напоминала встречу с «Лацио», где болельщики также отсутствовали. Для полного сходства не хватило гола в ворота гостей в самой концовке поединка. Хотя, если быть объективным до конца, на гол в этот вечер «Днепр» не наиграл.

Более того, целых полтора тайма подопечные Маркевича вообще «отсутствовали» на поле. Они были на удивление пассивны, играли чрезвычайно осторожно и безынициативно. Неужели «Сент-Этьен» настолько страшен? Просто удивительно, что финалист Лиги Европы минувшего сезона демонстрирует настолько пассивный футбол в игре с откровенно средней командой, выступающей в далеко не самом сильном чемпионате.

Собственно, за это хозяева и были наказаны. Они пропустили гол под занавес первого тайма. Тем не менее, после перерыва «Днепр» играл так, словно ничего не произошло. И только после 70-й минуты хозяева активизировались. А опасные моменты у ворот французов начали возникать лишь в последние 10 минут. Согласимся, что десятиминутной активности для победы в серьезном еврокубковом противостоянии – слишком мало.

Вполне возможно, этот матч станет ключевым в борьбе за путевку в 1/16 финала. «Сент-Этьен» перехватил инициативу у «Днепра» и теперь является фаворитом в борьбе за второе место (первое мы по умолчанию отдаем итальянскому «Лацио»). Чтобы восстановить статус-кво, «Днепру» нужна победа во Франции через две недели. Однако за счет чего команда Маркевича может это сделать, пока не видно. Как только удача отвернулась от главного бомбардира Евгения Селезнева, «Днепр» тут же проиграл. А ведь во Франции команду не устроит даже ничья.

Не нужно забывать, что впереди у «Днепра» также сложнейший выезд в Рим, на ответную игру с «Лацио», тогда как «Сент-Этьен» с итальянской командой сыграет в родных стенах.

Кирилл Стадниченко