Тренер "Сент-Этьена" о поединке с "Днепром": мы обыграли ТОП-клуб

Галтье отметил, что победа его команды над "Днепром" является важной, и посвятил ее своим болельщикам, передает UA-Футбол.

"Это важная победа в нужное время. Важна, потому что опять дает нам надежду на выход из группы. Важна, потому что мы обыграли ТОП-клуб. Важна, потому что мы должны думать о наших болельщиков и я посвящаю им наш успех. Наконец, важна, потому что я считаю ее заслуженной", - отметил Галтье .

Главный тренер французов отметил, что у "Днепра" большой опыт еврокубковых игр. "Ответный матч будет очень тяжелым и важным для обеих команд. У нас будет преимущество - поддержка наших болельщиков, и мы знаем, как играть в домашних условиях", - сказал он.

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"Эта победа дала нам уверенность. Она стала подтверждением той работы и тех обсуждений, которые мы проводили. Спасибо нашим украинским друзьям за их очень теплый прием", - подчеркнул Галтье.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске завершился матч Лиги Европы УЕФА, в котором "Днепр" принимал французский "Сент-Этьен" и проиграл со счетом 0:1.