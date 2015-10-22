Марквич после игры с "Сент-Этьеном": "Во Франции нужно играть на победу"

Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич на послематчевой пресс-конференции после поединка с "Сент-Этьеном" в Лиге Европы посетовал на качество игры своей команды.

"Причина поражения — проиграли борьбу, особенно в первом тайме. Это основное. Сейчас в футболе, если хочешь выигрывать, нужно не уступать в единоборствах. К сожалению, мы их проиграли, особенно в первом тайме. Во втором было немного лучше, но в Лиге Европы нужно отдаваться полностью игре", - отметил Маркевич.

Говоря о том, могут ли болельщики рассчитывать, что теперь во Франции команда будет играть первым номером, Маркевич заметил: "Конечно, постараемся сыграть первым номером. Посмотрим. Непонятно, что с Матеусом, и, к сожалению, у нас один нападающий. Тяжеловато с одним форвардом играть первым номером. Но постараемся — у нас нет другого выхода. Нужно играть во Франции на победу".

А говоря о том, доволен ли тренер тем, как сработали перестановки во втором тайме, Маркевич заявил: "Мы планировали эти замены во втором тайме. К сожалению, пропустили гол в раздевалку, и это нам немного спутало планы. Но замены были прогнозированные, и игра во втором тайме была лучше, чем в первом, были моменты. Но моменты нужно реализовывать".

Как сообщал УНИАН, "Днепр" в матче 3-го тура Лиги Европы проиграл "Сент-Этьену" со счетом 0:1.