"Днепр" проиграл "Сент-Этьену" в матче Лиги Европы

В Днепропетровске завершился матч Лиги Европы УЕФА в котором "Днепр" принимал французский "Сент-Этьен" и проиграл со счетом 0:1.

Игра только в самом начале и в концовке проходила с преимуществом хозяев поля, а все остальное время инициативой владели гости. Примерно с середины первого тайма они начали активно действовать у ворот соперника и в концовке тайма Амума после сольного прохода забил гол в ворота Дениса Бойко.

После перерыва "Днепр" пытался сравнять счет, а в концовке игры даже устроил штурм ворот соперника, но достичь желаемого так и не сумел.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, о которой можно проследить за ходом событий.

В другом матче Группы G итальянский "Лацио" в Риме принимал норвежский "Русенборг" (Тронхейм) и выиграл со счетом 3:1.

Таким образом, после первого круга соревнований - трех туров - у "Лацио" 7 очков, "Днепра" и "Сент-Этьена" - по 4, "Русенборга" - 1.