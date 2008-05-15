Червоненко: мы имеем «желтую карточку» от УЕФА

Национальное агентство Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу выступает категорически против намерений Министерства транспорта и связи изъять из коммунальной собственности аэропорты.

Об этом говорится в заявлении председателя Агентства Евгения ЧЕРВОНЕНКО, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

«Вопрос модернизации аэропортов является основным элементом подготовки страны к чемпионату. В соответствии с оценкой УЕФА, до 70% футбольных болельщиков будут добираться в Украину воздушным транспортом. И фактически из-за позиции Минтранссвязи, из-за его попытки отобрать аэропорты из коммунальной собственности, сегодня мы почти по всем аэропортам имеем «желтую карточку» от УЕФА”, говорится в заявлении.

«Из-за этого в середине мая фактически заблокированы любые работы, не поступают ни государственные, ни частные инвестиции. Под угрозой оказался весь процесс подготовки к Евро», - отметил он.

Е.ЧЕРВОНЕНКО считает, что практика подписания меморандумов – «это попытка решать вопросы, ничего, по сути не решая». По его словам, ярким примером такой политики является ситуация с ТЦ «Троицкий» перед НСК «Олимпийский», ведь полгода тому назад с большой шумихой был подписан очередной меморандум, но, кроме показного отрезания куска арматуры, дело дальше не пошло.

«Попытка же во что бы то ни стало подписать Меморандум о подготовке аэропортов в редакции Минтранссвязи является ничем иным, как циничной попыткой некоторых чиновников отобрать у местных общин принадлежащее им имущество, получить рычаги влияния на инвесторов, перераспределить финансовые потоки”, - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он добавил, что Агентство не может согласиться с очередным унижением органов местного самоуправления, которых делают заложником чьих-то политических амбиций и финансовых аппетитов. Председатель Агентства также заметил, что нет никаких правовых оснований для передачи коммунальных аэропортов или любых их составляющих в государственную собственность в сферу управления Минтранссвязи.

«Мы уверены, что ни один руководитель, который получил мандат доверия от местных общин, не осмелится подписать документ, который предусматривает передачу в государственную собственность принадлежащего общине имущества”, говорится в заявлении.

Е.ЧЕРВОНЕНКО также отметил, что предусмотренная Меморандумом схема финансирования за счет государственного бюджета Украины содержит многочисленные возможности для масштабных злоупотреблений при использовании бюджетных средств. Вместо этого, Агентство считает неприемлемым многомиллиардное государственное финансирование тех аэропортов или их составляющих, которые в дальнейшем будут передаваться частным инвесторам.

Кроме того, в документе отмечается, что Агентство считает, что государство должно направлять деньги исключительно в те элементы инфраструктуры, где сегодня по каким-либо причинам усложнен процесс частного инвестирования, в том числе на строительство дорог в городах, которые принимают чемпионат. Таким образом, руководители органов местного самоуправления, которые поддержат предложенный документ, фактически своими руками поставят крест на идее направления высвобожденных от строительства полос средств на развитие своей дорожной инфраструктуры.

По мнению Агентства, дальнейший статус аэропортов должен определяться исключительно как целостных имущественных комплексов (вместе с полосами, перронами, терминалами, и тому подобное). Учитывая наличие в аэропортах как убыточной части (взлетно-посадочные полосы), так и прибыльной (терминалы и другие объекты), абсурдным является содержание в государственной собственности именно убыточной части. Инвесторам должен передаваться целостный объект.

Агентство категорически отвергает утверждение о том, что принадлежность полос к частной собственности может негативно повлиять на безопасность полетов. Минтранссвязи, а именно: его структурные подразделения Украэрорух и Госавиаадминистрация, имеют все административные рычаги для обеспечения подготовки в соответствии с требованиями международной организации гражданской авиации ICAO и требований УЕФА всех без исключения аэропортов принимающих городов Украины, независимо от формы собственности, ведь в Украине функции государственного регулирования в авиационной отрасли возложены именно на Министерство транспорта и связи как центральный орган исполнительной власти, который отвечает за реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины.

В заявлении также добавляется, что авторы Меморандума проигнорировали необходимость выполнения Указа Президента Украины о передаче аэропорта в коммунальную собственность г.Львова, факт проведения процедуры санации компании «Днеправиа”, не предусмотрели четких сроков выполнения тех или других мероприятий.

Агентство считает сам факт появления вышеупомянутого Меморандума существенным риском для процесса подготовки к Евро 2012.

“Мы призываем всех уполномоченных прекратить действия, которые могут испортить имидж Украины как страны с рыночной экономикой, существенно ухудшить инвестиционный климат. Агентство не допустит безосновательной национализации, разбазаривания бюджетных средств и безответственности чиновников. Мы верим в мудрость и ответственность руководителей местных общин», - отмечается в документе.