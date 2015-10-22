Россиянка Кузнецова стала соперницей Цуренко по ½ финала Кубка Кремля

В Москве завершился матч 1/4 финала Кубка Кремля по теннису, в котором россиянка Светлана Кузнецова одолела Анастасию Севастову из Латвии и стала соперницей украинки Леси Цуренко по полуфиналу, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 5:7. 6:1, 6:3.

Игра, проходившая в упорной борьбе, продлилась 2 часа и 02 минуты.

Кузнецова реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов, а Севастова – 2 из 6. На счету россиянки 5 эйсов и 3 двойных ошибки против 4 эйсов и 1 двойной у представительницы Латвии. Это была третья победа Кузнецовой в трех встречах с Севастовой.

Что касается личной статистики встреч россиянки и украинки, то ранее Кузнецова и Цуренко встречались однажды, и тогда сильнее была россиянка. Этот матч состоялся два года назад, также на Кубке Кремля. 14 октября 2013 года Кузнецова выиграла со счетом 7:5, 6:2.

Матч полуфинала Кубка Кремля-2015 Кузнецова - Цуренко состоится в пятницу, 23 октября.