Президент Украины вручил орден княгини Ольги чемпионке мира по шашкам Балтажи

Государственную награду за достижения высоких спортивных результатов, повышение международного авторитета Украинского государства Президент вручил в Ивано-Франковске во время встречи с профессорами и студентами Национального технического университета нефти и газа, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

По убеждению Главы государства, спортсменка не случайно играла решающий матч с соперницей из России и победила. «Думаю, это очень символично», – сказал Петр Порошенко. Президент в очередной раз высказал пожелание украинцам болеть только за победы, которые не связаны с войной.

Ольга Балтажи – заслуженный мастер спорта Украины, международный гроссмейстер, спортсмен-инструктор по шашкам, член сборной команды Украины по шашкам. Неоднократная победительница и призер чемпионата Украины, начиная с 1995 года. Вице-чемпионка мира 2001 года, бронзовый призер Чемпионата мира 1997 и 2003 годов, вице-чемпионка Европы 2000, 2002, 2008, 2012-го годов.

Чемпионка мира 2015 (молниеносная игра).