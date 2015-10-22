Президент Украины вручил орден княгини Ольги чемпионке мира по шашкам Балтажи
Президент Петр Порошенко наградил орденом княгини Ольги чемпионку мира по шашкам Ольгу Балтажи.
Государственную награду за достижения высоких спортивных результатов, повышение международного авторитета Украинского государства Президент вручил в Ивано-Франковске во время встречи с профессорами и студентами Национального технического университета нефти и газа, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.
По убеждению Главы государства, спортсменка не случайно играла решающий матч с соперницей из России и победила. «Думаю, это очень символично», – сказал Петр Порошенко. Президент в очередной раз высказал пожелание украинцам болеть только за победы, которые не связаны с войной.
Ольга Балтажи – заслуженный мастер спорта Украины, международный гроссмейстер, спортсмен-инструктор по шашкам, член сборной команды Украины по шашкам. Неоднократная победительница и призер чемпионата Украины, начиная с 1995 года. Вице-чемпионка мира 2001 года, бронзовый призер Чемпионата мира 1997 и 2003 годов, вице-чемпионка Европы 2000, 2002, 2008, 2012-го годов.
Чемпионка мира 2015 (молниеносная игра).