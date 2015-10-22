Коноплянка стал клиентом испанского агентства Promoesport
14:57, 22 октября 2015Спорт
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Украинец попал в одну компанию с игроками "Барселоны", "Интера" и других ведущих клубов.
Reuters
Испанское футбольное агентство Promoesport подписало контракт с украинским полузащитником Евгением Коноплянкой, сообщается на официальном сайте Promoesport.
26-летний игрок сборной Украины и испанской "Севильи" теперь будет заключать контракты и решать прочие вопросы относительно своей профессиональной карьеры, с помощью официальных представителей агентства.
Как известно, ранее интересы футболиста представлял его отец – Олег Коноплянка.
Помимо Коноплянки агентство представляет интересы таких футболистов, как Диего Алвес («Валенсия»), Фелипе Мело («Интер»), Алеш Видаль («Барселона»), Хосе Рейес («Севилья»), а также многих других известных игроков.
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