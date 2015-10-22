Коноплянка стал клиентом испанского агентства Promoesport

Испанское футбольное агентство Promoesport подписало контракт с украинским полузащитником Евгением Коноплянкой, сообщается на официальном сайте Promoesport.

26-летний игрок сборной Украины и испанской "Севильи" теперь будет заключать контракты и решать прочие вопросы относительно своей профессиональной карьеры, с помощью официальных представителей агентства.

Как известно, ранее интересы футболиста представлял его отец – Олег Коноплянка.

Помимо Коноплянки агентство представляет интересы таких футболистов, как Диего Алвес («Валенсия»), Фелипе Мело («Интер»), Алеш Видаль («Барселона»), Хосе Рейес («Севилья»), а также многих других известных игроков.