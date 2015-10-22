"Динамо" могут исключить из ЛЧ за избиение фанатами темнокожих мужчин на матче с "Челси"

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций вынесет вердикт по инциденту на матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Челси" 27 октября, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Киевлянам предъявлены обвинения в расистком поведении болельщиков (14-й пункт дисциплинарных правил УЕФА), массовых беспорядках (16-й пункт дисциплинарных правил УЕФА) и заблокированных проходах на стадионе (статья 38 правил безопасности УЕФА).

О возможном наказании официальной информации нет.

Вместе с тем, по информации Tribuna.ua, учитывая два недавних наказания «Динамо» за проявления неонацизма на трибунах (на матчах с «Бордо» и «Эвертоном»), киевский клуб может понести максимальное наказание – исключение из этого розыгрыша Лиги чемпионов.Впрочем, более вероятное наказание – снятие очков. Наиболее благоприятный для «Динамо» исход, если киевский клуб таки признают виновным – проведение одного или нескольких матчей без зрителей.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно о том, что группа фанатов "Динамо" атаковала четырех темнокожих мужчин, находившихся в соседнем секторе и также поддерживавших "Динамо".

Матч Лиги чемпионов "Динамо" - "Челси" состоялся в Киеве 20 октября и завершился вничью - 0:0.