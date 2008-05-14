Финал Кубка УЕФА: букмекеры ставят на «Зенит»

Букмекеры считают питерский "Зенит" фаворитом финала Кубка УЕФА. Коэффициент на победу российского клуба в турнире составляет примерно 1,6 (показатель рассчитан как арифметическое среднее коэффициентов трех крупных букмекерских контор - bet365, Skybet и Paddy Power). Победа "Рейнджерс" оценивается с коэффициентом 2,26. Таким образом, шансы команд расцениваются примерно как 60 на 40 процентов в пользу "Зенита", сообщает Лента.ру.

При этом коэффициент на победу "Зенита" в основное время составляет 2,16. Коэффициенты на ничью и победу "Рейнджерс" после 90 минут матча равны соответственно 3,17 и 3,28. Итого, в основное время шансы команд букмекеры расценивают как 44/30/26.

Между тем, главный тренер питерского клуба Дик Адвокат не согласен с расчетами букмекеров, сообщает AFP. Голландский специалист отметил, что "Рейнджерс" обладает сбалансированным составом и является командой одного уровня с "Зенитом". По словам Адвоката, сильной стороной соперника питерцев является организованная оборона и игра на контратаках.

Нападающий "Зенита" Павел Погребняк, который пропустит финальный матч Кубка УЕФА из-за дисквалификации, также отметил, что не может назвать свою команду фаворитом в матче с "Рейнджерс", пишет издание "Спорт-Экспресс". По словам форварда, шансы соперников в этой встрече равны.

Финал Кубка УЕФА "Зенит" - "Глазго Рейнджерс" состоится 14 мая в Манчестере на домашнем стадионе клуба "Манчестер Сити" City of Manchester Stadium. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Украинские болельщики смогут увидеть прямую трансляцию на телеканале Мегаспорт.