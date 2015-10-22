Игроки "Шахтера" объяснили свой проигрыш "Мальме"

Игроки "Шахтера" объяснили, почему проиграли "Мальме" / shakhtar.com

Комментарии спортсменов приводятся на сайте футбольного клуба.

Фред, полузащитник "Шахтера":

- Сегодня наша самая большая проблема состояла в том, что "Мальме" играл в очень закрытый футбол, при этом неплохо выходя в контратаки. Именно так они и забили нам. У нас также были возможности расписаться в воротах соперника, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать. Мы довольно долго изучали соперника, просматривали его игры, знали, что "Мальме" - организованная команда. Поэтому сегодня соперник ничем нас не удивил, единственное - шведам удалось забить, после чего они просто хорошо закрылись в защите. Но "Шахтер" не опускает руки! Мы надеемся добиться победы в следующем матче.

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Тарас Степаненко, полузащитник "Шахтера":

- Были готовы к такой игре. В принципе, мы ее контролировали в первом тайме, но потом пропустили мяч и не смогли отыграться. А во второй половине поединка стали торопиться и допускать больше ошибок. У нас было достаточно моментов, но и брака было в избытке, поэтому мы практически ничего не создали впереди. Нельзя обвинять в этом кого-то одного: ошибалась вся команда и уступила вся команда. Еще раз повторюсь: во втором тайме у нас совсем не пошла игра. Было сложно прорывать оборону "Мальме", соперник практически всем составом отошел назад. Шведы - атлетически сильная команда, и если появлялись свободные зоны, они постоянно в них вбегали. А когда есть пространство, естественно, действовать гораздо легче. Тем более, оппонент нас грамотно прессинговал. В концовке встречи у меня был неплохой момент, но я не успел скоординироваться: мяч попал в бок. Отскочил бы он на ход... Если честно, в этом году немного не везет: мы играем, пытаемся комбинировать, но не можем забить, а потом пропускаем и нам трудно отыгрываться. Но нужно это пережить, тем более нас еще ждет ответный матч с "Мальме". Понятное дело, сейчас мы все расстроены, но нужно двигаться дальше и работать - тогда придут и удача, и победа.

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Бернард, полузащитник "Шахтера":

- Расстроены и злы сами на себя. Много изучали "Мальме", серьезно готовились к игре. К сожалению, сопернику удалось забить, а затем они очень плотно закрылись в обороне, и у нас не получилось ее пробить. Проблема даже не в том, что в "Мальме" высокие, фактурные защитники. Просто они очень плотно играли сзади. Плюс поле здесь уменьшили, это чувствовалось. Обороняться на нем легче. Хотя мы знали об этом и были готовы. Пытались прорваться к воротам через фланги и через центр, задействовали передачи низом и верхом, но, к сожалению, забить не удалось. Гораздо больше владели мячом, однако пробить оборону соперника не смогли. "Мальме" сыграл очень организованно.

Напомним, "горняки" до сих пор идут без очков в турнирной таблице Группы А и не забили ни одного гола. 3 ноября украинский вице-чемпион примет "Мальме" во Львове.