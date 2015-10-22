Лига Европы, 3-й тур, "Днепр" - "Сент-Этьен" - 0:1: онлайн-трансляция

В этой игре сойдутся команды, которые занимают 2-е и 4-е места в турнирной таблице Группы G ЛЕ.

"Днепр" в первом матче на своем поле сыграл вничью с "Лацио" (1:1), а затем обыграл в гостях в норвежском Тронхейме местный "Русенборг" (1:0). В свою очередь, французы сыграли вничью с "Русенборгом" (2:2) и уступили "Лацио" - 2:3.

Спаренные матчи с "Сент-Этьеном" являются важнейшими для днепропетровской команды в турнирном плане. Победы в этих играх позволят "Днепру" гарантировать себе выход в плей-офф - весеннюю часть соревнований.

Команды уже встречались на групповой стадии ЛЕ прошлого сезона, когда французы дома удержали ничью - 0:0, а "Днепр" выиграл в Киеве - 1:0. Прошлогодняя победа над "Сент-Этьеном" открыла "Днепру" дорогу в плей-офф, а значит и в финал Лиги Европы. Всего же, в рамках еврокубков днепропетровская команда провела 10 матчей с соперниками из Франции - 1 победа, 7 ничьих и 2 поражения. У "Сент-Этьена" также была встреча с киевским "Динамо" в рамках 1/4 финала Кубка европейских чемпионов 1975/76, где французы были сильнее по сумме двух игр - 0:2 в Киеве и 3:0 дома. При этом, основное время ответного матча завершилось вничью, а решающий гол французы забили в дополнительное время. Таким образом, общая статистика такова - 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

После 9 августа, когда "Днепр" уступил дома киевскому "Динамо" (1:2), команда не проигрывает. За это время был обыгран "Шахтер" (2:0), были добыты ничья и победа в еврокубках. А в субботу, в рамках Премьер-лиги, "Днепр" и вовсе разгромил днепродзержинскую "Сталь" со счетом 6:0!

"Я остался доволен не только настроем команды, но и тем, что мы наконец-то стали забивать, - сдержанно хвалит своих футболистов Маркевич. - Теперь было бы неплохо сохранить эту тенденцию".

Лестных слов, и не только за последний матч, заслуживает Евгений Селезнев. Покер в ворота "Стали" - очередное свидетельство того, что ударный форвард ныне близок к своей лучшей форме. Напомним, что в его же активе и оба еврокубковых гола днепропетровцев в нынешнем сезоне - в ворота "Лацио" и "Русенборга".

Матч состоится при пустых трибунах, так как "Днепр" продолжает отбывать наказание за поведение болельщиков в весенней стадии еврокубков прошлого сезона 2014/15.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры считается "Днепр". На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2,09 к 1, в то время как на ничью - 3,22 к 1, а на победу "Сент-Этьена" - 3,56 к 1.

Матч "Днепр" - "Сент-Этьен" начнется в Днепропетровске в 20.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Днепр: 71. Бойко, 12. Лео Матос, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 30. Папа Гуйе, 8. Эдмар, 22. Томечак, 25. Федорчук, 29. Ротань, 99. Матеус, 11. Селезнев

Запасные: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 36. Андерсон Пико, 15. Чигринский, 19. Безус, 20. Бруно Гама, 7. Руис Д.Х.

Сент-Этьен: 16. Рюффье, 19. Погба Ф., 29. Клер, 32. Ассу-Экотто, 5. Пажо, 11. Эйсерик, 18. Лемуань, 21. Амума, 24. Перрен, 9. Ру Нолан, 22. Монне-Паке

Запасные: 30. Мулен Ж., 3. Полома, 20. Бризон, 28. Диоманде, 7. Баэбек, 14. Мопе, 15. Пиньейру

Победа в этом матче существенно приблизит "Днепр" к плей-офф - осенней части еврокубка. Этим объясняется все. Это на уме у всех. Об этом на предматчевой пресс-конференции говорил даже тренер днепропетровцев Мирон Маркевич.

Матч, в котором "Днепру" необходима победа , пройдет при пустых трибунах, но пусть это будет единственно неудобство для команды-хозяина поля. Все же, свои стены никуда не делись. И они должны помочь украинскому клубу решить основную проблему еврокубковой осени.

В любом случае, действующий финалист турнира (в отсутствии победителя, играющего в Лиге чемпионов) - априори фаворит. Удачи, "Днепр"!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. "Днепр" развел мяч с центра поля. Хозяева сразу пошли в атаку, но Селезнев упустил мяч в аут.

2. Ответ француузов Папа Гуйе в жестком стыке выбивает мяч из ног игрока соперников.

3. Ротань подал первый угловой "Днепра" в матче - Ру Ноллан гоовой выбил мяч.

4. Амума прошел по флангу и уткнулся мячом в ноги Федецкого - угловой.

5. Неудачно разыграли французы угловой - мяч головой выбил Ротань. В отвтеной атаке "Днепра" боковой арбитр ошибочно фиксирует оффсайд у Селезнева. Обидно...

6. Французы кататют мяч в центре поля.

7. Томечак получает травму в столкновении с Пажо в центре поля.

8. Французы было начали атаку, но мяч был послан из центра поля слишком сильно - ушел за линию ворот.

9. Ротан получает травму в стыке с Пажо в центре поля. Болезненный удар получил капитан "Днепра".

10. Еще один жесткий удар по ногам - теперь "отличился" Эдмар, сваливший Амума. Судья обходится без карточек.

11. Клер опасно простреливал с фланга - Бойко ловит мяч.

12. Опасная подача углового на Перрена была - Бойко в красивом прыжке поймал мяч.

13. Ротань, в свою очередь, простреливал с фланга - Погба выбил мяч на угловой.

14. Неудачно хозяева разыграли угловой - мяч выбит к центру поля.

15. Теперь угловой подавали французы - вновь Ротань выбил мяч головой.

16. Вторая волна атки французов - Эйсерик пошел вперед и упустил мяч в аут.

17. Перрен сфолил на Селезневев - опасный штрафной для "Днепра".

18. Неудачно разыграли штрафной хозяева, а в ответной быстрой контратаке "Сент-Этьена" ошибся при передаче Ру Ноллан.

19. "Днепр" долго что-то мудрил в центре поля, но провести полноценную атаку так и не смог...

20. Ответ французов - Амума оказался на убойной позиции, но не смг как следует ударить по воротам.

21. Предупреждение Ротаню - грубый фол против Ру Нолана.

22. Пажо лежит на газоне - ему распороли ногу шипами бутс в столкновении в центре поля.

23. Теперь Ротань ударился локтем о рекламный щит. Еще одна пауза в игре...

24. Матеус пробрасывал мяч между ног защитника, но не смог довести свой замысел до конца и отдать пас Ротаню.

25. Бойко в шикарном прыжке ловит мяч после паса Погбы из глубины поля.

26. Ротань подал штрафной, Папа Гуйе сбросил мяч на Селезнева, но тот оказался в оффсайде.

27. Федецкий выбил мяч в аут и тем самым прервал опасную атаку французов.

28. Французы упустили мяч в аут в бозобидной ситуации в центре поля.

29. Федорчук нарушил правила в центре поля и сорвал атаку соперника, быстро выходившего из обороны.

30. Опасный момент у "Днепра" - Матеус выходил на хорошую позицию, но проиграл борьбу защитнику. Мяч ушел за лицевую линию.

31. Ротань!!! Не смог как следует обработать мяч... А ведь был на очень хорошей позиции.

32. Подавали штрафной французы, но на сей раз четко головой на опережение сыграл Эдмар, предотвратив опасный момент.

33. "Днепр" контролирует мяч в центре поля.

34. Многоходовую комбинацию днепропетровцев в центре поля завершил ударом по воротам с дальней дистанции Ротань - мяч пролетел рядом со штангой.

35. Все-таки игра без зрителей - еще то зрелище...

36. Федорчук в падении бил по воротам соперника - удар получился слишком неточным.

37. БОЙКО!!! Спас свою команду после ошибки Папы Гуйе и очень опасного прохода Амума.

38. Во второй волне атаки бил по воротам Перрен - неточно.

39. Монне-Паке не смог сохранить мяч в поле во время фангового прохода в атаке "Сент-Этьена". Пытаются давить французы.

40. Бойко ошибается при подаче углового "Сент-Этьена". Хорошо, Погба не сумел воспользоваться этим моментом.

41. Заминка вышла в рядовом эпизоде, когда Бойко не с того места хотел выбить мяч в поле.

42. Дуглас грубо нарушил правила на Пажо в центре поля.

43. Гол... Амума... 0:1.

44. Амума получил мяч на углу штрафной, "дернул" защитника и точным ударом в дальний угол мимо Бойко отправил мяч в ворота.

45. И тут же французы вновь идут вперед - защитники "Днепра" начеку.

Арбитр добавил 1 минуту.

ПЕРЕРЫВ

К сожалению, весьма логичный счет на табло в данный момент, отражающий преимущество гостей. "Днепр" только в начале тайма атаковал, демонстрировал быстрый комбинационный футбол, после чего неожиданно сник и отдал инициативу сопернику. Ток, к слову, не сразу воспользовался подарком, но ближе к концу тайма сумел организовать подобие штурма ворот "Днепра". И, как следствие, забил вполне логичной гол.

Конечно, на команды давлеет отсутствие зрителей на трибунах. Все-таки, это атрибут межсезонных матчей где-нибудь на Кипре или в Израиле. А здесь официальная и, к тому же, важная с турнирной точки зрения еврокубковая игра. Французы первыми сумели "включиться". "Днепр" - пока нет. И задача Маркевича в перерыве "разбудить" своих игроков. Напомнить им о том где они и какой матч проводят. Иначе - с мечтами о досрочном попадании в плей-офф можно будет быстро распрощаться...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

Замена в "Днепре" - Федецкий вместо Бруно Гамы.

46. Французы развели мяч с центра поля.

47. Французы сразу же пошли в атаку - Монне-Паке пробил выше ворот.

48. "Днепр" ытается наладит контроль над мячом - не очень получается. Очередной пас на Ротаня из глубины поля оказался неточным.

49. Томечак совершил хороший фланговый проход, но в борьбе с Амума невльно сыграл рукой. Штрафной от лицевой линии ворот "Сент-Этьена".

50. Французы шли в ответную атаку - Перрен упустил мяч в борьбе с защитниками.

51. Папа Гуйе выбил мяч в аут и прервал опасную атаку французов.

52. В ответной атаке Ротань получает грубый подкат сзади по ногам в центре поля. Судья ограничивается штрафным и нарочито успокаивает капитана "Днепра".

53. Ротань не смог как следует навесить со штрафного - гости выбили мяч.

54. Матеус отдавал пас по флагу... в ноги защитнику. Очень плотная оборона французев во втором тайме.

55. Амума упал в цетре поля и всем своим видом показывает, что на нем нарушили правила - судья неумолим - продолжайте игру!

56. Положение вне игры у Селезнева. Судья мог и не свистеть, так как Погба уже перехватил мяч.

57. "Днепр" возит мяч в центре поля и не знает толком, что с ним делать.

58. Гости перехватили мяч и провели быструю атаку - Монне-Паке бьет выше ворот.

59. Замена у "Днепра" - Безус вместо Федорчука.

60. Опасная атака "Днепра" - Селезнев оказался в районе 11-метровой отметки, но защитники выбили у него мяч в жестком стыке.

61. РОТАНЬ!!!! Шикарный момент после паса Матеуса, но Руслан пробил прямо во вратаря...

62. Ответ французов - Эйсерик бил с линии штрафной и попал в защитника.

63. Томечак простреливал в штрафную, но защитники заблокировали его пас. Раскачалась игра потихоньку...

64. И вновь Томечак оказался в хорошей позиции - скинул мяч на Селезнева, тот головой пробил рядом со штангой. Хороший момент.

65. Предупреждение Дугласу - грубый фол на Амума. Опасный штрафной для французов.

66. Эйсерик отлично пробил поверх стенки - Бойко не менее уверенно и красиво отбил мяч.

67. Эйсерик в борьбе с Эдмаром заработал угловой. После подачи углвоого мяч уверенно отбил Бойко.

68. Дуглас вновь грубо нарушил правила против Амума. Обошлось без второй карточки и удаления...

69. Манне-Паке на левом фланге обыграл двух защитников "Днепра" и прострели вдоль ворот. Никто не смог замкнуть эту передачу.

70. В ответной атаке "Днепра" Эдмар бьет с дальней дистанции - очень неточно.

71. Матеус в атаке нарушает правила против Ассу-Экотто. Нервы на пределе...

72. "Днепр" контролирует мяч, но недолго - неточная передача Матеуса.

73. Ротань навесил со штрафного - Перрен головой выбил мяч.

74. По-прежнему контролирует мяч "Днепр", но не более того...

75. Матеус получает грубую травму в борьбе с Эйсериком... Пауза в игре.

77. Замена в "Днепре" - Андерсон Пико вместо Матеуса.

78. Томечак перехватил мяч и сделал пас на Бруно Гаму - тот в падении потерял мяч. Все в рамках правил.

79. Замена в "Сент-Этьене" - Диоманде вместо Эйсерика.

81. Атака французов очередная - пробил Монне-Паке мимо ворот.

82. Тепеь Паж бьет с дальней дистанции - прямо в руки Бойко.

83. Предупреждение получает Диоманде - заработал первым же касанием в игре...

84. Очень опасно разыграли штрафной днепропетровцы - Ротань подал на Селезнева, тот пробил головой выше ворот.

85. Безус полез на четырех защитников - разумеется отреял мяч.

86. Вторая волна атаки днепропетровцев - судья не усмотрел пенальти в жесткой борьбе в моменте с участием Селезнева.

87. Замена у "Сент-Этьена" - Поломат вместо Манне-Паке.

88. Пико пытался разогнать быструю атаку "Днепра", но его зацепили защитники французов.

89. Томечак с фланга пытался навесить в штрафную - защитник выбил мяч в аут.

90. Продолжает атаковать "Днепр" - Бруно Гама подает в штрафную, в борьбе с Дугласом защитник выбивает мяч. Вроде как сыграл рукой, но судья вновь молчит...

Арбитр добавил 4 минуты.

90+1. ПЕРКЕКЛАДИНА!!! Угловой подавали днепропетровцы и мяч после розыгырша стандарта едва не попал в ворота от игрока французской команды... А Безус не смог добить практически в пустые ворота.

90+2. Томечак навешивал в штрафную - защитники вновь на высоте.

90+3. Вратарь французов явно перестарался выбивая мяч в поле - мяч прилетел к Бойко.

90+4. Лео Матос с угла штрафной скидывал мяч в район 11-метровой отметки - защитники выбили мяч.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

"Днепр" проиграл...

Спасибо за внимание!