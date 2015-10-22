Украинская теннисистка Цуренко без борьбы прошла в полуфинал Кубка Кремля

В Москве проходят матчи 1/4 финала Кубка Кремля по теннису, в одном из которых Леся Цуренко должна была встретиться с Флавией Пенеттой из Италии, но соперница отказалась выходить на корт из-за травмы, сообщает Большой теннис Украины.

Таким образом, украинка автоматически вышла в полуфинал соревнований и установила новый личный рекорд в рейтинге.

Накануне Цуренко в матче 1/8 финала обыграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии.

Выход в четвертьфинал уже гарантировал украинке 33-ю строчку рейтинга WTA, что является ее новым личным рекордом. Цуренко может улучшить свое текущее положение в мировой классификации в зависимости от ее дальнейших результатов в Москве и достижений ближайших конкуренток.

Соперница Цуренко по полуфиналу "Кубка Кремля" определится в матче Анастасии Севастовой (Латвия) и Светланы Кузнецовой (Россия), который состоится сегодня.

Кубок Кремля-2015 проходит в Москве с 19 по 25 октября.