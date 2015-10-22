Луческу: "Шахтер" сильнее "Мальме"

Наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу после игры с "Мальме" не скрывал своего разочарования на послематчевой пресс-конференции.

"Очень сложно вообще что-то говорить. В первом тайме имели полное преимущество, били по воротам, но соперник оборонялся, блокировал. Мяч отлетал на угловые или мимо – там, после угловых они справлялись. Первая же вылазка "Мальме" привела к голу. Наш правый фланг ошибся – так же, как и с ПСЖ и "Реалом". Поздно Марлос включился в борьбу. Были моменты для того, чтоб сравнять счет, но Фред пробил мимо. Во втором тайме нужно было продолжать тот тип игры, который показывали в первом тайме, но мы начали спешить. Защитники пытались заострить, но много ошибались, позволяли провести сопернику контратаки", - отметил Луческу.

Также он посетовал: "Пришлось играть в силовой футбол, было очень много единоборств, а они оказались мощнее. Плюс поддержка болельщиков. Казалось, что судья принимал решение под давлением публики. Пенальти не было в наши ворота, там фол в атаке. Но это ни в коей мере нас не оправдывает – мы заслужили, наверное, проигрыш, были недостаточно агрессивны в атаке. Острее выглядели в последних минутах, когда Коваленко стал входить в штрафную. Проиграли середину поля, Степаненко и Фред не связывали оборону с атакой. Болезненное поражение. Нужно выиграть с разницей в два мяча во Львове. Я считаю, что мы сильнее, чем "Мальме", - резюмировал наставник горняков.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" проиграл в матче 3-го тура Лиги чемпионов шведскому "Мальме" со счетом 0:1.