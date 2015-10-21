"Шахтер" проиграл "Мальме" в матче Лиги чемпионов

В Мальме завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Мальме" обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 1:0.

Игра проходила с игровым и территориальным преимуществом горняков, которые не сумели реализовать ни одного из своих моментов.

В свою очередь, шведы единственный свой момент реализовали в середине первого тайма, когда Маркус Розенберг оказался напротив ворот соперника и "расстрелял" Андрея Пятова - 1:0. Затем были еще моменты у шведов, в частности, они не реализовали пенальти, который отбил Пятов.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

В другом матче группы А испанский "Реал" и французский ПСЖ сыграли вничью - 0:0.

Таким образом, после 3-х туров у "Реала" и ПСЖ по 7 очков, "Мальме" - 3, "Шахтера" - 0.