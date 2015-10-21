"Шахтер" и "Мальме" забили 10 голов в матче Юношеской лиги УЕФА - ничья 5:5

В Мальме завершился матч Юношеской лиги УЕФА по футболу (возраст игроков - до 19 лет), в котором "Мальме" принимал донецкий "Шахтер" и сіграл вничью.

Матч завершился со счетом 5:5.

Горняки открыли счет уже на 13-й минуте, когда Зубков пробил с ходу, голкипер отбил перед собой, а набегавший Борячук в касание сильно пробил мимо вратаря. Впрочем, через 3 минуты швед Бергквист сравнял счет, а на 27-й минуте Стоянович-Фредин вывел "Мальме" вперед.

А после перерыва команды забили 7 голов в ворота друг друга. На 47-й минуте Андерссон сделал счет 3:1 в пользу "Мальме", на 53-й минуте Зубков сократил преимущество шведов до 3:2, а с 59-й про 62-ю команды забили три гола. Стоянович-Фредин сделал счет 4:2, но Арабидзе и Борячук своими точными ударами выровняли счет на табло - 4:4.

В последней 10-минутке команды обменялись голами. Сначала, на 80-й минуте, игрок "Шахтера" Пихаленок срезал мяч в собственные ворота после разыгрыша углового шведами, а затем, на 87-й минуте тот же Пихаленок забил уже в ворота соперника - 5:5.

В другом матче Группы А "ПСЖ разгромил "Реал" со счетом 4:1.

Таким образом, после 3-х туров на счету ПСЖ 7 очков, "Мальме" - 5, "Реала" - 3, "Шахтера" - 1. Ранее горняки проиграли оба матча - "Реалу" и ПСЖ.