УЕФА может наказать киевское "Динамо" за избиение фанами темнокожих болельщиков во время матча с "Челси" (видео)

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен расследовать нападение на четырех темнокожих болельщиков на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве во время матча "Динамо" с лондонским "Челси" в Лиге чемпионов, сообщает The Guardian.

Кадры инцидента, полученные организацией "Футбол против расизма в Европе" (FARE) свидетельствуют о том, что группа фанатов "Динамо" атаковала четыре темнокожих мужчин, находившихся в соседнем секторе и также поддерживавших "Динамо". В завязавшейся драке болельщики из сектора, где сидели темнокожие мужчины, пытались их защитить и погасить конфликт. Сотрудники полиции или стюарды на кадрах не появлялись, хотя инцидент продлился несколько минут.

Исполнительный директор FARE Пиара Пoвaр, комментируя инцидент, отметила: "Это ужасное происшествие отражает реалии того, что происходит на трибунах футбольных стадионов в Центральной и Восточной Европе. Отчет был сделан в УЕФА, который должен вынести наказание, и мы будем лоббировать применение как можно более жестких санкций".

Как сообщал УНИАН, в прошлом сезоне УЕФА оштрафовал "Динамо" на 15 тыс. евро и потребовал закрыть часть трибун стадиона на один матч после инцидента в марте, когда болельщики киевской команды позволили себе расистское поведение по отношению к игрокам "Эвертона" во время игры Лиги Европы.