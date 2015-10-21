Промоутерская компания братьев Кличко К2 подписала одного из лучших боксеров мира

Компания братьев Кличко K2 Promotions подписала промоутерский контракт с чемпионом мира по версии WBC в наилегчайшем весе никарагуанцем Романом Гонсалесом (43-0, 37 КО), сообщает Вoxing News со ссылкой на журналиста BoxingScene и BoxingVoice Виктора Салазара.

Сообщается, что компания К2 будет выступать сопромоутером Гонсалеса вместе с японской Teiken Promotions Акихио Хонды, которая уже давно работает с Гонсалесом.

Отметим, что Романа Гонсалеса многие эксперты вносят в тройку лучших боксеров мира независимо от весовой категории вместе с двумя другими боксерами компании К2 — Владимиром Кличко и Геннадием Головкиным. А некоторые, например журнал The Ring, ставят его на самую высокую позицию в этом рейтинге.

Отметим, что кроме Кличко, Головкина и Гонсалеса контракты с К2 также имеют лидер женского рейтинга P4P абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе Сесилия Брекхус и один из лучших перспективных спортсменов мирового бокса Александр Усик.