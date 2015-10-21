У тренера сборной Украины по футболу Фоменко срок контракта истекает 30 ноября

Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко в эксклюзивном интервью газете "КОМАНДА" подвел итоги группового турнира Евро-2016 и поделился своими планами на матчи плей-офф со Словенией, сообщает Isport.

"К слову, я не знаю, откуда в СМИ появилась информация, что контракты у тренерского штаба сборной заканчиваются 30 октября. У меня, например, соглашение подписано до 30 ноября и кому выгодно распространение неправдивой информации накануне матчей плей-офф, мне непонятно", - сказал Михаил Иванович.

Как сообщал УНИАН, матч плей-офф отборочного цикла Евро-2016 Украина - Словения состоится в субботу 14 ноября во Львове (начало в 19.00), а ответный поединок пройдет в Мариборе во вторник 17 ноября (начало - 21.45).