Украинская теннисистка Цуренко вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Матч завершился со счетом 7:6 (5), 4:6, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

В упорном матче, продолжавшемся 2 часа и 42 минуты, украинка оказалась чуть сильнее и точнее практически во всех основных компонентах.

Украинка выполнила 2 подачи на вылет против 1 у соперницы, сделала 5 невынужденных ошибок при 6 у Шмидловой, выиграла 111 розыгрышей мячей против 105 у оппонентки.

В четвертьфинале соперницей Цуренко будет победительница матча Флавия Пенетта (Италия) - Дарья Гаврилова (Россия). Эта игра пройдет позже.

Как сообщал УНИАН, в основной сетке турнира участвует только одна украинка - Цуренко. Еще пять наших спортсменок участвовали в квалификационных соревнованиях, но ни одна из них не сумела пробиться в основную сетку.

Кубок Кремля-2015 проходит в Москве с 17 по 25 октября.