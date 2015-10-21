Боксер компании братьев Кличко К2 Саламов проведет защиту титула чемпиона Европы WBO

4 ноября чемпион Европы по версии WBO в полутяжелом весе Умар Саламов проведет защиту титула в рамках вечера бокса компании братьев Кличко «K2 Promotions Ukraine» в ТРЦ «Терминал» (Бровары), сообщает пресс-служба компании К2.

Соперником Саламова в 12-раундовом титульном поединке станет опытный боксер из Франции Дуду Энгумбу.

Энгумбу запомнился украинской публике по поединку за титул Интерконтинентального чемпиона WBО, где в жестком противостоянии единогласным решением судей победил известного украинского полутяжа Вячеслава Узелкова.

В активе 21-летнего Умара Саламова 13 побед в 13 поединках на профи-ринге, 11 из которых нокаутами. В свое время боксер владел титулами чемпиона мира по версиям WBO и IBO среди молодежи. На данный момент Саламов входит в ТОП-15 рейтинга WBO. Титул чемпиона Европы по версии WBO Умар завоевал в ноябре прошлого года, одержав победу в напряженном противостоянии с боснийцем Энесем Зечиревичем единогласным решением судей.

К поединку Умар готовится в Киеве под руководством Увайса Байсангурова.

33-летний француз конголезского происхождения Энгумбу провел на профессиональном ринге 40 поединков, одержал 34 победы, 13 нокаутами. Его рост составляет 180 см, боксирует в стойке правши. В свое время Дуду владел титулами Интернационального чемпиона WBC и чемпиона Африканского боксерского союза (дважды), поясом чемпиона мира по версии WBF. Энгумбу доводилось боксировать и с такими топовыми полутяжами, как экс-претендент на титул чемпиона мира WBC Интернациональный чемпион по версии WBC Анджей Фонфара, чемпион Европы EBU Игорь Михалкин, экс-претендент на титул чемпиона мира Наджиб Мохаммеди, а также недавний оппонет Александра Усика Джонни Мюллер. В последний раз в ринг Дуду выходил в январе 2015 года против боксера из Латвии Андрея Покумейко.

Кроме того, 4 ноября свой второй бой на профи-ринге проведет серебряный призер Олимпиады-2012 Денис Беринчик. Также в рамках вечера бокса в Броварах в ринг выйдут Мишико Беселия, Хасан и Хусейн Байсангуровы.