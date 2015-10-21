Лига чемпионов, 3-й тур, "Мальме" - "Шахтер" - 1:0: онлайн-трансляция

Сегодня в шведском Мальме состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Мальме" примет донецкий "Шахтер".

Команды являются аутсайдерами своей группы, не набрав ни одного очка в предыдущих двух матчах.

Вице-чемпион Украины "Шахтер" идет на последнем месте, так как имеют худшую разницу забитых и пропущенных мячей по сравнению со шведским клубом. Горняки уступили испанскому "Реалу" (Мадрид) со счетом 0:4 и французскому ПСЖ (Париж) - 0:3. Общая разница - 0:7 В то же время, "Мальме" обоим соперникам проиграла с одинаковым счетом 0:2 и имеет общую разницу 0:4.

Эти команды никогда ранее между собой не встречались. Более того, "Шахтер" вообще ни разу не играл в еврокубках с клубами из Швеции. В свою очередь, "Мальме" дважды пересекался с украинскими командами и однажды обыграл украинский коллектив. Во втором круге Кубка европейских чемпионов 1977/78 "Мальме" выиграл по сумме двух игр у киевского "Динамо" - 0:0 и 2:0. А относительно недавно - в Лиге Европы 2011/12 - был дважды бит харьковским "Металлистом", 1:3 дома и 1:4 в гостях.

Тренеры обеих команд не скрывают, что очные матчи, это возможность побороться за 3-е место в группе и продолжение евросезона во второй по значимости Лиге Европы. Уж слишком разнится класс этих двух команд с лидерами и фаворитами группы. А явным фаворитом в этой паре считается "Шахтер", с чем полностью согласен наставник "Мальме".

Оге Харейде накануне игры отметил: "Шахтер" сопротивлялся "Реалу", а потом неплохо смотрелся в поединке с "Пари Сен-Жермен". Это хорошая команда, которая действует на высоких скоростях и может играть как в прямолинейной манере, так и в комбинационной, делая ставку на владение мячом. У них много классных исполнителей: Алекс Тейшейра, Бернард и рослый нападающий Александр Гладкий. У "Шахтера" очень хорошие фланговые защитники, но нам надо постараться остановить всю команду, а не отдельных игроков. Дончане атакуют примерно одинаково и порой чересчур раскрываются. В этом может быть наш шанс".

В свою очередь, Мирча Луческу считает: "Команда, которая победит в этих двух поединках, сможет думать даже о выходе из группы. Почему бы и нет? Завтра сыграем с хорошим соперником. "Мальме" выглядел очень организованной командой в матчах с "ПСЖ" и "Реалом". Мы анализировали эти игры, они мне понравились. Если бы "Мальме" был смелее, то, наверное, мог бы добиться большего. В первую очередь, завтра будет матч за третье место и попадание в Лигу Европы. Но повторяю еще раз: если одна из команд выиграет оба матча, у нее еще будут шансы побороться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Не думаю, что "Мальме" будет садиться на своей половине поля и обороняться так, как они действовали против "Реала" и "ПСЖ". И система игры наверняка поменяется: будет та система, которой они пользуются в чемпионате Швеции, - более атакующая. Наверное, соперник будет больше думать о нападении. У них есть достаточно хорошие игроки, чтобы проводить атаки. Шведы добились хороших результатов в квалификации: нелегко было пройти "Зальцбург" и "Селтик". Наверное, таким же образом они будут готовиться и к матчу с "Шахтером", без боязни. У нас достаточно опыта в Лиге чемпионов, попытаемся найти самые лучшие варианты для того, чтобы контролировать игру и добиться победы".

Кроме того, стоит отметить, что в последних матчах национального первенства обе команды одержали победы. "Мальме" в минувшие выходные обыграл "Кальмар" (3:0), а "Шахтер" в гостевом матче был намного сильнее киевского "Динамо", выиграв с таким же счетом 3:0.

На котировках букмекерских контор фаворитом выглядит "Шахер", на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,8 к 1. В то же время, на ничью ставки принимаются из расчета 3,6 к 1, а на победу "Мальме" - 4,2 к 1.

Матч в Мальме начнется в 21.45 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Мальмё: 1. Виланд, 2. Па Конате, 3. Тиннерхольм, 17. Бенгтссон Р., 6. Левицки О., 8. Аду, 20. Родич В., 21. Арнасон, 23. Бергет, 28. Джурджич, 9. Розенберг

Запасные: 29. Андерссон, 26. Виндхейм, 31. Брорссон, 5. Ракип, 19. Эйкрем, 11. Мехмети, 22. Сана

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 10. Бернард, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 21. Гладкий

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 18. Ордец, 74. Коваленко Вик., 22. Эдуардо, 7. Веллингтон Нем, 9. Дентиньо, 19. Феррейра

Итак, матчи за 3-е место, или...? Накануне главный тренер горняков Мирча Луческу заявил на предматчевой пресс-конференции, что та команда, которая выиграет оба матча вполне способна побороться даже за 2-е место и путевку в плей-офф ЛЧ. Соблазнительно, конечно, но маловероятно.

Тем не менее, в любом случае, две победы горнякам в играх с "Мальме" уж точно не помешают.

Удачи, "Шахтер"!

Матч начался!

1. "Мальме" начал с центра поля. Горняки сразу перехватили мяч и Бернард отдавал острый пас в штрафную соперника - защитники перехватили.

2. Еще одна атака горняков - острый пас с фланга Срны и Фред в борьбе с защитником зарабатывает угловой. Неудачно разыграли стандарт горняки.

3. Шведы пытаются контролировать мяч, но защитники "Шахтера" его забирают и отдают Пятову.

4. Родич пытался с разворота пробить по воротам "Шахтера" - защитники заблокировали удар еще до штрафной площади.

5. Джурджич совершил опаснфй проход в штрафную горняков - Срна отлично сыграл в защите и заблокировал соперника.

6. Мнгновенный ответ горняков - неточный удар Алекса Тейшейры.

7. Розенберг пытался навесить в штафную - мяч от Марлоса уходит за боковую. Во второйволне атаки мяч после удара Бергета пролетел над перекладиной.

8. Горняки разыгрывают мяч в центре поля.

9. Марлос в борьбе с защитником заработал второй угловой подряд.

10. Исмаили навешивает на дальнюю штрангу - Гладкий в борьбе с защитником зарабатывает третий угловой подряд. И вновь неудачный розыгрыш стандарта - хозяева выбивают мяч к центру поля.

11. Родич едва не воспользовался несогласованностью дейсвий защитников "Шахтера", но, швед, в свою очередь, отдал неточный пас.

12. Травму получил Джурджич в центре поля. Пауза в игре.

13. Бернард в падении пробивал по воротам - мимо. Не вовремя подскользнулся донецкий бразилец.

14. Горняки катают мяч на своей половине поля. Бурное начало плучилось в этом матче.

15. Фред не смог отдать точный пас на Тейшейру и сорвал потенциально опасную атаку горняков.

16. Игроки "Мальме" умело прессингуют соперника в последние минуты. Подступиться к воротам у горняков пока не получается.

17. ГОЛ... Розенберг 1:0...

18. Конате совершил шикарный дриблинг по флангу, обыграл Срну и отдал пас мимо Ракицкого на Розенберга - тот расстреливал ворота с убойной дистанции.

19. Держит мяч "Мальме", кататет вдоль центра поля. Неожиданный поворот...

20. Левицки пробил по воротам с дальней дистанции - мяч пролетает над перекладиной. Опасный момент был...

21. Фред отдавал пас с угла штрафной на Тейшейру - защитники перехватили мяч.

22. Исмаили простреливал с фланга - Арнасон выбил мяч в аут.

23. Ракицкий, Степаненко и Кучер катают мяч вдоль поля, но явно не знают, что делать дальше. Плотная оборона у шведов.

24. Исмаили в борьбе с Родичем заработал угловой. После подачи углового Срна пробил с линии штрафной - попал в защитника.

25. Бернард подал с угла поля в штрафную - Бергет головой выбил мяч.

26. Срна с фланга подавал - Гладкий пробил чуть выше ворот. Мяч рикошетом от защитника ушел на угловой. После розыгрыша углового мяч вроде как попал в руку защитнику "Мальме" - судья призывает играть дальше.

27. Сейчас полное преимущество на стороне "Шахтера". Марлос бьет с угла штрафной - прямо в Бергета.

28. Игроки "Мальме" пытаются контролировать мяч в центре поля. Хотят успокоить игру.

29. Марлос пытался пройти по флангу, но в борьбе с Конате потерял мяч.

30 Ракицкий потерял мяч на ровном месте и сорвал потенциально опасную атаку совей команды.

31. Бернард попадает в защитника Адо, вроде в руку - судья опять ничего не замечает...

32. Фред решился пробить с дальней дистанции - выше ворот.э

33. Бернард навешивал в штрафную - Бергет отпасовал головой мяч вратарю.

34. Предупреждение Левицки - грубая игра против Гладкого в центре поля.

35. Бернард заработал опасный штрафной в столкновении с Тиннерхольмом.

36. Удар Срны - мяч пролетатет прямо над крестовиной. В пустой угол целился Дарио...

37. Бергет подавал мяч с угла штрафной в район 11-метровой отметки - защитники "Шахтера" отбили мяч.

38. 9:3 по ударам в пользу горняков - впечатляющая статистика. Но, как говорится, счет на табло...

39. ПЯТОВ!!!! Суперсэфв вратаря "Шахтера" после удара Бергета.

40. Еще одна атака горняков - Розенберг не смог выбрать продолжени, но заработал угловой.

41. Родич подал угловой - Розенберг ударил головой выше ворот.

42. Тейшейра бьет с дальней дистанции, из-за линии штрафной - и выше, и мимо.

43. Предупреждение Бенгтссону - очень грубый фол против Гладкого.

44. Срна проиграл борьбу Бергету на фланге - аут.

45. ТЕЙШЕЙРА!!! Бил головой после паса Гладкого, но мяч полетел в сторону боковой линии, а не в ворота...

45+1. Срна простреливает в штрафную - Адо выбивает мяч. А затем Конате и Срна столкнулись головами на углу штрафной. Чисто игровой эпизод, но обоим очень больно.

45+2. У Срны серьезная травма - очень неприятный момент... Дарио уносят на носилках. Конате встал и готов продолжать игру.

ПЕРЕРЫВ

Что же, абсолютно несправедливый результат первого тайма. При этом мог бы быть еще несправдливее, если бы Бергету повезло в эпизоде, когда он оказался на убойной позиции напротив Пятова. Но, очередной чудо-сэйв голкипера горняков спас команду от еще больших неприятностей.

В остальном - владении мячом, ударах по воротам, территориальном преимуществе - перевес полностью на стороне "Шахтера". Как его реалиовать во втором тайме? Вопрос-загадка для Луческу, которую он должен отгадать и рассказать подопечным в перерыве.

Похоже, победа над "Динамо" (3:0) больше морально выхолостила именно горняков, чем уверенно действоваших накануне в матче с "Челси" киевлян...

Второй тайм начался!

46. Горняки развели мяч с центра поля. Срна в строю! Давай, капитан!!!

47. БЕРГЕТ!!! Вышел на ударную позицию и вновь не сумел перериграть Пятова. На сей раз пробил мимо вратаря и мимо ворот.

48. Степаненко получил травму в борьбе с Розенбергом. Боролись за верховой мяч.

49. Горянки опять "возят" мяч вдоль штрафной. И опять не знают, что с ним делать.

50. Предупреждение получает Ракицкий - грубая игра.

51. Исмаили бьет почти с угла штрафной - выше ворот.

52. Предупреждение получает Кучер - грубо сыграл в ноги Розенберга, сорвал контратаку, исправляя собственную ошибку.

53. Неудачно разыграли штрафной шведы - удар выше ворот.

54. Фред отдавал шикарный пас на Бернанрда - тому чуть скорости не хватило...

55. Пенальти и предупреждение Срне - сфолил на Бергете.

56. ПЯТОВ!!!! Джурджич не забил. Второй подряд пенальти Пятова. С учетом удара Фабрегаса в матче с Испанией.

57. Бергет нарушает правила в центре поля в борьбе с Бернардом и срывает атаку гостей.

58. Два угловых подряд подали горняки - безрезультатно.

59. Бернард родал штрафной с угла поля - прямо на голову Тиннерхольму.

60. Исаили навесил с угла поля - Срна в борьбе за мяч нарушил правила на Бергете. Повтор показывает, что ничего не было...

61. Срна вновь нарушил правила вблизи своей штрафной. Грубо нарушил - судья обходится без второго предупреждения для нашего капитана. Как говорится, и на том спасибо...

62. Подача штрафного "Мальме" - мяч попадает в штангу!!! Бенгтссон также попал в штангу. Пауза в игре.

63. Горняки выбили мяч в аут при возобновлении игыр - фэйр-плей.

64. Это не помогло "Мальме" - упущенный момент.

65. И тут же Бернард упскает момент - в хорошей позиции бьет прямо в руки вратарю.

66. ПЯТОВ!!! Очередной сэйв после удара Джорджича.

67. Предупрежедние Фреду - неспортивное поведение.

68. Марлос совершил хороший проход к штрафной, но был остановлен Конате.

69. Родич простреливал с фланга - Розенберг едва не замкнул. Снова повезло "Шахтеру".

70. РАКИЦКИЙ!!!! Очень красивым ударом пытался перекинуть вратаря - голкипер сумел среагировать и перевел мяч на угловой.

71. Первая замена у "Шахтера" - Эдуардо вместо Марлоса.

72. Фоед теряет мяч в центре поля в борьбе с Джурджичем.

73. Конате опасно простреливал вдоль ворот Пятова - отбились. Исмаили помог...

74. Ракицкий упускает мяч за бокоую линию на ровном месте. Что же это такое...

75. Теперь Тейшейра прошел по флангу и проиграл силовую борьбу защитнику. Практически не заметен Алекс сегодня.

76. Еще одна атака горняков - Эдуардо в борьбе с защитником упускает мяч за лицевую линию. От ворот...

77. Затяжная атака шведов заканчивается ошибкой в передаче. Тейшейра выбил мяч.

78. Эдуардо оказался в оффсайде. Тейшейра забил гол, о он не защитан.

79. Замена у "Мальме" - Ракип вместо Родича.

80. Предуреждение Розенбергу - грубая игра против Степаненко.

81. Углвоой подавали горняки - высокие шведские защитники вновь выбили мяч. Во второй волне атаки Тейшейра оказался "вне игры"

82. Вторая замена в "Шахтере" - Коваленко вместо Гладкого.

83. Исмаили с фланга навешивал - защитники вновь и вновь выбили мяч.

84. Срна простреливает низом с фланга - Адо блокирует мяч, Бергет выбивает.

85. Срна сыграл рукой - опасный штрафной для "Мальме".

86. Ракип навесил со штрафного - Пятов забрал мяч.

87. Кучер провоцирует соперника - накаляется обстановка на поле.

88. СТЕПАНЕНКО"!!!! Срна навесил на Тараса от которого мяч улетел мимо ворот. Прошел рядом со штангой...

89. Замена у "Мальме" - Мехмети вместо Джурджича.

90. Розенберг низом пробил штрафной - Пятов ловит мяч.

Судья добавил 3 минуты.

90+1. Ракип заработал фол на Исмаили. Блокировка со стороны игрока "Шахтера".

90+2. Крваленко оказался на хорошей позиции, но наглухо закрытый защитниками.

90+3. кучер ошибается - мяч уходит в аут.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

"Мальме" выиграл...

Спасибо за внимание!