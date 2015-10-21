Шовковский: Мы много работали при подготовке к игре с Челси

Голкипер киевской команды поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что команде нужно готовиться к каждой игре, передает ТСН.

"Хочу сказать спасибо всем болельщикам. Мы долго готовились и много работали при подготовке к этой игре. Те моменты, которые были у соперника, они были из-за наших ошибок. Хорошо, что они не забили и плохо, что не смогли отличиться мы. Нам нужно готовиться к каждой игре. Волновался ли я? Не знаю, где вы это увидели. Волнение было перед игрой, а во время матча нужно играть", - отметил Шовковский.

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Как сообщал УНИАН, на столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Динамо" принимало лондонский "Челси" и сыграло вничью - 0:0.