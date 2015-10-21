Ребров после матча с "Челси": "Мы сыграли достойно с очень сильной командой"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал игру с лондонским "Челси" в Лиге чемпионов УЕФА.

"Я рад, что мы сегодня сыграли достойно с очень сильной командой. Несмотря на то, что «Челси» занимает 11 место в АПЛ. Тот подбор футболистов, который есть в этой команде, позволяет ей быть значительно выше в турнирной таблице. Ребята заслужили похвалы. В первом тайме ребята раскачивались, еще не понимали, что можно обыгрывать эту команду. Во втором тайме у нас было преимущество, хотя мы и пропустили несколько контратак. Но я поблагодарил ребят за игру. Они выглядели достойно. Надеюсь, в следующих матчах мы будем набирать очки", - отметил Ребров.

Рассуждая о том, переживает ли тренер по тому поводу, что в домашних матчах «Динамо» сыграло вничью с прямыми конкурентами – с «Порту» и «Челси», Ребров заметил: "Если мы сыграли вничью с «Порту» и «Челси», то я считаю, что это достойные команды, с которыми можно играть вничью даже в Киеве. По той игре, которую сегодня показали ребята, они достойны и большего. Но они подарили праздник людям. Я видел, как стадион болел, переживал. Да, мы не взяли три очка. Но это турнир высшего уровня, где играют лучшие команды Европы. Я думаю, мы сегодня выглядели достойно. Будем набирать очки на выезде".

Говоря о персоналиях в своей команде, Ребров полчеркнул: "Сегодня меня спрашивали, почему в составе оказался Буяльский. Потому что Буяльский забил «Порту», «Генгаму», забивает в чемпионате, и выглядит достойно. Это футболист, у которого очень большое будущее. Тоже относится и к Хачериди. Он сегодня вышел, и был одним из лучших. Он не проиграл ни одной верховой борьбы Диего Косте, который считается лучшим в этом компоненте".

А отвечая на вопрос, за счет чего «Динамо» может обыграть «Челси» в Лондоне, Ребров уклончиво ответил: "Давайте подождем. Я же не могу сейчас, посмотрев игру с бровки, покричав там, побегав, сразу сказать, как мы будем в Лондоне. Наверное, нужно посмотреть игру, статистик, все проанализировать, и понять, как дальше играть с этой командой. Сейчас я не могу ничего вам сказать".

Как сообщал УНИАН, в матче 3-го тура Лиги чемпионов "Динамо" на столичном НСК "Олимпийский" сыграло вничью с "Челси" - 0:0.