Тренер "Челси" Моуриньо после матча с "Динамо": За фол на Фабрегасе судья мог назначить пенальти

Главный тренер лондонского "Челси" прокомментировал игру против киевского "Динамо" в матче Лиги чемпионов на послематчевой пресс-конференции.

"Считаю, была хороша игра с обеих сторон. Моя команда сыграла сильно. Мне сложно сейчас анализировать игру. Поэтому не хотел бы останавливаться на индивидуальностях. В целом, я доволен игрой команды. Мы контролировали игру на протяжении 70-75 минут. Один раз попали в перекладину, один раз судья должен был назначить пенальти. Но «Динамо» тоже сыграло сильно. В последние 15 минут матча они почувствовали свою силу. Нам было тяжело ментально. Мы хотели выиграть, но в то же время и старались не пропустить. Лично для меня ничья с «Динамо» — хороший результат", - отметил Моуриньо.

Говоря подробно об инциденте с Фабрегасом, тренер отметил: "Не знаю, почему судья решил не назначать пенальти. Такая же ситуация была с «Порту», когда игрок сыграл рукой. Мы бы могли спастись в том матче. Сейчас тоже арбитр решил не назначать пенальти. Это было его решение. Дополнительный арбитр ему, к сожалению, не подсказал. Судья хорошо провел игру. Я серьезно. Но он сделал одну ошибку. Ничего страшного. Во время матча чемпионата мира по регби арбитр тоже сделал одну ошибку, но вся Шотландия теперь плачет".

А оценивая уровень «Динамо» в сравнении с командами из Западной Европы, Моуриньо отметил: "Я бы не стал сравнивать нашего сегодняшнего соперника с английскими командами. Это — другой футбол. Но я скажу, что всегда было тяжело играть с украинскими и российскими командами. Их игроки сильны физически, много бегают и выкладываются на поле".

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" сыграло вничью в матче Лиги чемпионов с лондонским "Челси" на столичном НСК "Олимпийский" - 0:0.