"Динамо" сыграло вничью с "Челси" в матче Лиги чемпионов

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Динамо" принимало лондонский "Челси" и сыграло вничью - 0:0.

Игра в Киеве выдалась практически равной. В первом тайме небольшим преимуществом владела команда из столицы Англии. А уже после перерыва хозяева поля перехватили мяч и преимущество, а в концовке игры даже устроили штурм ворот соперника. Тем не менее, забить гол ни одна из команд так и не смогла.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

В парраллельном матче Группы G португальский "Порту" обыграл израильский "Маккаби" из Тель-Авива - 2:0.

Таким образом, после первого круга соревнований - 3-х туров, у "Порту" 7 очков, "Динамо" - 5, "Челси" - 4, "Маккаби" - 0.

Матчи 4-го тура состоятся 4 ноября. "Динамо" сыграет на выезде в Лондоне с "Челси".