Тренер "Мальме" перед игрой с "Шахтером": "Наш шанс на победу – игра на контратаках"

На «Мальме Нью Стэдиум» состоялась пресс-конференция главного тренера «Мальме» Оге Харейде, посвященная предстоящему матчу с дончанами.

"Мы видели «Шахтер», знаем, что эта команда собой представляет. Они действительно играли наравне с «Реалом». Но им немного не повезло с назначенными пенальти, с пропущенными мячами. Также мы видели их последний матч с «Динамо». «Шахтер» показал игру очень высокого уровня, большие скорости. В общем, был поединок мирового масштаба. Бразильцы «Шахтера» демонстрируют отличную технику. Защита, представленная игроками разных стран, тоже действует качественно. «Шахтер» лучше, быстрее «Олимпиакоса», который приезжал к нам в прошлом году. Но мы тоже готовимся дать достойный отпор", - отметил наставник шведского клуба.

Говоря о том, кого из игроков донецкого клуба в "Мальме" опасаются больше всего, Харейде отметил: "Мы основываемся на статистике, видим количество мячей: 50–60, которые могут забиваться. В «Шахтере» есть сильный нападающий и мощная атакующая линия – вместе с форвардом нападают также защитники. В составе соперника много квалифицированных исполнителей. Поэтому посмотрим. Мы готовы противопоставить «Шахтеру» прочную линию обороны, работаем над этим очень усердно: чтобы защитить наши рубежи от донецких атак. Знаю, что «горняки» действуют очень быстро, у них хорошо поставленная игра в пас, но мы будем обороняться от их навесов в штрафную. В целом мы готовы встретить «Шахтер» во всеоружии".

А рассуждая о том, какую тактическую схему выберет его команда, тренер "Мальме" заявил: "Мы часто играем по схеме 3–5–2, в этом году даже чаще, чем в прошлом. Действовали мы и 4–4–2, но это две разные расстановки. Исходим из того, какая схема будет лучше с конкретным соперником. Мы внесли изменения, только когда играли с «Зальцбургом», а так, повторюсь, мы придерживаемся нашей основной схемы".

Как сообщал УНИАН, 21 октября в Мальме (Швеция) состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Мальме" - "Шахтер".