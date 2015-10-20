"Динамо" проиграло "Челси" в матче Юношеской лиги УЕФА

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч Юношеской лиги УЕФА (возраст игроков до 19 лет), в котором киевское "Динамо" уступило английскому "Челси" из Лондона.

Игра завершилась со счетом 0:2.

Матч в Киеве проходил в условиях "английской погоды" - мелкий моросящий дождь - и с преимуществом английской команды. Юноши "Челси" быстро освоились на чужом стадионе, имели преимущество с самого начала игры и уже на 14-й минуте открыли счет. Мэддокс на правом фланге обыграл защитника, прострелил низом на линию вратарской и оттуда оставленный защитниками без внимания Абрахам в касание сильно пробил мимо вратаря Вадима Солдатенко - 0:1.

В дальнейшем гости уверенно контролировали ход игры, а в середине второго тайма, на 73-й минуте игры, лондонцы перехватили мяч в центре поля, Кристи-Дэвис выдал длинный пас низом на угол вратарской, а оттуда набежавший Абрахам в касание перекинул мяч через Солдатенко - 0:2.

Таким образом, на счету "Динамо" теперь по одной победе, ничьей и поражению - 4 очка. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице. Ранее украинская команда под руководством испанского специалиста Унаи Мелгосы Зорийи обыграла на своем поле португальский "Порту" (2:1) и сыграла вничью в гостях с израильским "Маккаби" - 1:1.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Киеве состоится матч Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" - "Челси". Игра на НСК "Олимпийский" начнется в 21.45.