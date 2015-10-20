Девять украинских гимнастов выступят на чемпионате мира

В шотландском Глазго наша команда будет выступать своим сильнейшим составом во главе с бронзовым призером Олимпийских игр Игорем Радивиловым, действующим чемпионом мира и Европы Олегом Верняєвим, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Состав сборной Украины выглядит таким образом: Олег Верняев, Игорь Радивилов, Никита Ермак, Владимир Окачев, Владислав Грико, Максим Семянков, Андрей Сеничкин, Илья Егоров, Ангелина Кислая.

Украинцы уже прибыли к месту проведения спортивного форума и начали пробовать соревновательные снаряды.

Напомним, что свой финальный тренировочный сбор наши гимнасты провели на главной олимпийский базе Украины в Конча-Заспе.

Чемпионат мира пройдет с 23 октября по 1 ноября в Глазго (Великобритания).