Украинский хоккей: новый сезон с олимпийскими надеждами

В Украине стартовал новый чемпионат страны по хоккею, в котором в этом году принимают участие 8 команд. И символично, что именно в этом сезоне отечественный хоккей обрел второе дыхание.

Сезон 2015/16 разительно отличается от предыдущего хоккейного года 2014/15. Если в сентябре 2014-го о начале чемпионата Украины никто и подумать не мог, а внутренний турнир с участием 4 команд стартовал в середине февраля и продлился всего полтора месяца (до 4 апреля), то в нынешнем сезоне все изменилось до неузнаваемости. 8 команд, четкий структурированный календарь, спаренные туры (команды проводят по две игры в неделю). Центральные матчи тура проводятся на главной крытой арене страны – в столичном Дворце спорта. И наш отечественный хоккей уже вполне можно презентовать в Европе.

Класс команд, безусловно, разнится. И результаты вроде 12:0 или 13:2 в играх с участием фаворитов – киевского «Дженералз» и донецкого «Донбасса» - в этом сезоне не редкость.

Но это расслоение видится абсолютно нормальным. Такое - сплошь и рядом: в разных профессиональных лигах, разных видах спорта и разных странах. Более того, в отечественном хоккее есть и третья сила в лице победителя регулярного первенства прошлого сезона «Кременчуга».

Райцентр Полтавской области, никогда не славившийся своими хоккейными традициями, год назад неожиданно выставил команду-дебютанта на национальный чемпионат, и она… выиграла регулярный сезон 2014/15. В новом сезоне команда пока делит очки с фаворитами. В спаренных играх с «Донбассом» и «Дженералз» хоккеисты «Кременчуга» добились двух побед при двух поражениях. При этом, уже в первом туре команда обыграла в Киеве «Дженералз» - 1:3. В ответном матче борьба была не менее упорная, но киевляне выиграли игру 2:1, проиграв по сумме двух матчей. Правда, в регулярном чемпионате на это не обращают особого внимания. Здесь главное – очки в турнирной таблице. А в этом показателе киевляне и дончане пока находятся впереди.

Остальные клубы (а их большинство) - пять из восьми - пока и близко не могут составить конкуренцию тройке лидеров, рассчитывая на очки исключительно в играх между собой. При этом у четырех команд в турнирной таблице чемпионата Украины резко отрицательная разница заброшенных и пропущенных шайб – от «-25» до «-58». И на их фоне вполне логично смотрятся показатели «Донбасса» («+64») и «Дженералз» («+62»). Кстати, хоккеисты донецкого клуба только по разнице голов и отличаются от киевлян, занимая номинально первое место в таблице. Киевляне – номинально вторые.

Ситуация в группе лидеров таблицы изменится уже в ближайшем туре. В Киеве состоятся первые в этом сезона очные матчи «Дженералз» - «Донбасс». Проходить они будут в пятницу-субботу во Дворце спорта, а субботнюю игру покажет один из общенациональных телеканалов.

Ажиотаж вокруг этих матчей нагнетается уже сейчас, в начале недели. И это немудрено. Хорошего хоккея в столице не было уже давно. А в столичном Дворце спорта – еще дольше. Ведь все сколь-нибудь значимые хоккейные события последних двух сезонов в столице проходили исключительно в залах вроде Ледового дворца АТЭК или вообще за пределами столицы в ЛД «Терминал» в Броварах.

«Хокей повертається у Палац спорту. Купуй квиток» - еще одна «фишка» организаторов чемпионата Украины сезона 2015/16. Билеты, кстати, стоят от 20 до 40 гривен на любой матч, и их можно в несколько кликов купить в Интернете на сайте Дворца спорта. Будь это противостояние лидеров из «Дженералз» и «Донбасса», или матч «Рапида» и «Белого Барса», которые занимают 5-6 места в турнирной таблице, стоимость похода на матч будет абсолютно одинаковой. Причем, уже сейчас можно купить билеты на матчи, которые состоятся в середине января 2016-го.

Правда, большого ажиотажа избалованный столичный зритель к хоккею пока не проявляет. На ту же игру «Дженералз» - «Донбасс», что на пятницу, что на субботу, продано всего пару десятков билетов. Разумеется, ближе к матчам ажиотаж будет расти, и на трибунах обязательно соберется 1,5, может даже и две тысячи зрителей. Но… Возможно уже упомянутая телетрансляция субботней игры позволит вернуть интерес зрителя к хоккею если не сейчас, то в ближайшем будущем. Кстати, еще одним источником трансляций матчей является сайт HEL-TV. На нем любой желающий может смотреть матчи национального первенства в хорошем качестве и, что не менее важно, абсолютно бесплатно.

Если «Кременчуг» дебютировал в национальном чемпионате только год назад (клуб был создан в 2010-м году, а начинал свои выступления в Юниорской лиге Беларуси сезона 2012/13), то «Дженералз», основанный в 2011-м году, стартовал в чемпионате Украины на год раньше, в сезоне 2013/14. Правда, в дебютном сезоне команда проиграла 18 из 24 игр (15 – в основное время) и заняла в таблице 5-е место из 6-ти. Но, уже год спустя сумела стать бронзовым призером чемпионата страны, при этом, заняв в регулярном первенстве 2-е место.

Куда более богатая и драматичная история у «Донбасса». Основанный в 2001-м году клуб громко заявил о себе осенью 2010-го года, когда команду возглавил опытнейший специалист Александр Куликов. В том же сезоне 2010/11 команда впервые выигрывает чемпионат Украины. Спустя год «Донбасс» повторит свое достижение, став вновь сильнейшим в Украине, а в 2013-м году команда выиграет Континентальный кубок – единственный международный клубный трофей в Европе.

Впрочем, главным событием сезона 2012/13 стал совершенно другой факт – команду приняли в число участников сильнейшей в Европе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Дебют в КХЛ команде практически удался. Она однозначно стала лучшей среди худших и не добрала всего 1 балла, чтобы попасть в число участников Кубка Гагарина – плей-офф КХЛ. Наконец, звездным часом «Донбасса» стал сезон 2013/14, когда команда заняла 2-е (!) место в Дивизионе, уступив только московскому «Динамо» и дошла до четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина, обыграв в напряженнейшем 7-ми матчевом противостоянии рижское «Динамо» (4:3), и уступив чешскому «Леву» из Праги (2:4).

По стечению обстоятельств, в тот период (сезон в КХЛ для «Донбасса» завершился 28 марта 2014 года) в Донецке уже были зафиксированы первые беспорядки, захваты админзданий, а руководство КХЛ, в целях безопасности, даже не разрешало проводить матчи на ледовой арене «Дружба» в Донецке. К сожалению, история «Донбасса» на этом оборвалась на целый год. А матч с чешским клубом «Лев», сыгранный 28 марта 2014-го, видимо, стал и вовсе последним для команды в ее выступлениях в КХЛ.

Номинально, команда получила от руководства Лиги «академический отпуск» на 1 год, но в летнее межсезонье-2015 никто даже не вспомнил о том, что «Донбасс», пусть и чисто теоретически, претендует на попадание в сильнейшую лигу Европы. Кстати, ледовая Арена «Дружба» в Донецке летом 2014-го пострадала от пожара гораздо больше, чем футбольная «Донбасс-Арена» от попаданий снарядов. Но, в любом случае, речь о хоккее в Донецке сейчас не идет в принципе, а арена в Дружковке (Донецкая область), которая находится на подконтрольной Украине территории, принимает только матчи чемпионата Украины. О большем в клубе пока не помышляют.

Кстати, говоря о Континентальном кубке, который «Донбасс» выиграл в 2013-м, стоит отметить, что в нынешнем сезоне для участия в турнире заявился «Кременчуг» - на правах победителя регулярного чемпионата Украины сезона 2014/15. В Международной федерации хоккея украинскому клубу оказались рады, более того, сразу включили его в число участников 3-го раунда соревнований. Во французском Руане украинский коллектив сразится за две путевки в Суперфинал с местными «Драконами», белорусским «Шахтером» (Солигорск) и победителем 2-го раунда в Группе С, где представлены клубы из Великобритании, Польши, Румынии и Сербии.

Такое внимание к нашему хоккею со стороны чиновников Международной федерации особенно лестно, учитывая тот факт, что в сезоне 2014/15 киевский «Компаньон» отказался от участия в турнире из-за финансовых проблем и в срочном порядке был заменен на североирландский «Белфаст».

Ну и, безусловно, о ком нельзя не вспомнить в начале столь успешного сезона для возрождающегося украинского хоккея, так это о его самой значимой потере – символе отечественного хоккея киевском «Соколе».

Бронзовый призер чемпионата СССР-1984/85, чемпион Восточно-европейской хоккейной лиги (1998, 1999), 12-кратный чемпион Украины киевский «Сокол» последний раз участвовал в чемпионате Украины в сезоне 2013/14. Да и тот сезон получился весьма неоднозначным для команды, постоянно испытывавшей финансовые трудности. Доходило до того, что часть матчей были под угрозой срыва из-за задолженности по зарплате. Так, на игру с «Дженералз» 23 декабря 2013 года команда согласилась выйти только после того, как им погасили большую часть задолженности по зарплате за 1 месяц – 80%. Тот матч, кстати, «Сокол» выиграл со счетом 3:2.

Тем не менее, сезон команда доиграла и попала в призеры соревнований, завоевав бронзовые медали.

Это был последний сезон коллектива, некогда полпреда Украины в советском хоккее. Сейчас в «Соколе» заняты только подготовкой нового поколения хоккеистов. О наборе детей в хоккейные группы разных возрастов сообщается на официальном сайте ХК «Сокол». О профессиональной команде – ни слова.

Говоря о новом сезоне отечественного хоккея, нельзя не упомянуть и о главной команде страны – национальной сборной. Команде, которая в сезоне 2015/16 начнет борьбу за путевку в олимпийских Пхенчхан-2018.

На сегодняшний день, история выступления украинских хоккеистов на главных стартах четырехлетия, ограничивается Играми-2002 в американском Солт-Лэйк Сити. Ни до этого (Лиллехаммер-1994, Нагано-1998), ни после (Торино-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014) наши хоккеисты не удостаивались чести попасть в число лучших сборных мира. В 2002-м сборная Украины провела 4 матча и заняла итоговое 10-е место. На предварительном турнире в группе украинцы победили сборные Швейцарии (5:2) и Франции (4:2), но уступили в борьбе за право попасть в 8-ку сильнейших сборных мира хоккеистам Беларуси – 0:1. А в игре за 9-10 места были разгромлены командой Латвии – 1:9.

Согласно регламенту нынешнего турнира, 9 команд уже квалифицировались на Олимпиаду-2018. 8 сборных попали в число участников Игр по рейтингу IIHF-2015, который был составлен по итогам чемпионата мира по хоккею 2015 года. Это - Канада, Россия, Швеция, Финляндия, США, Чехия, Швейцария и Словакия. Также квалифицировалась команда Республики Корея на правах страны-хозяйки Олимпиады. Соответственно, в квалификационных соревнованиях будут разыграны лишь 3 путевки.

Сборная Украины, как команда, занимающая 21-е место в рейтинге, стартует с пре-квалификации, предпоследнего отборочного раунда. Пре-квалификация в группе с участием нашей команды будет проходить с 11 по 14 февраля 2016 года в Саппоро (Япония). В числе соперников – сборные Японии, Хорватии и Румынии.

Формула отбора настолько жестока, что права на ошибку просто нет. В следующий и финальный этап квалификации попадает только победитель Группы J. И, в случае победы, сборная Украины попадает в финал квалификации, где также в группе из 4 команд будет бороться за единственную путевку на Олимпийские Игры. Турнир пройдет уже осенью, с 1 по 4 сентября 2016 года. Нужно обязательно выигрывать оба квалификационных турнира. Больше шансов попасть на Олимпиаду просто не будет.

Задача, мягко говоря, непосильная для команды, которая весной 2016 года будет выступать в третьем по силе Дивизионе чемпионата мира – 1В – 23-28 команды мира. Ведь в элитном дивизионе выступают 16 команд и еще 6 – в Дивизионе 1А. Это при том, что дивизионов в ЧМ по хоккею всего 6, а команд – 47. То есть, мы - середняки мирового хоккея.

В рамках подготовки к этому турниру, у команды будет один этап соревнований Euro Ice Hockey Challenge, где, кстати, одним из соперников украинцев будет сборная Хорватии. Будущий соперник по олимпийской квалификации попался команде Александра Савицкого в общем-то случайно. Хорваты заменили команду Литвы, у которой, по слухам, финансовые проблемы. Также на турнире, который пройдет в Румынии с 6 по 8 ноября, украинцы сыграют, собственно, с румынами и сборной Голландии. Таким образом, учитывая, что среди соперников сборной Украины по ЧМ-2016 также есть сборная Хорватии, на протяжении сезона команды встретятся, минимум, трижды.

Первый подготовительный сбор в текущем сезоне под руководством нового тренера Савицкого национальная сборная Украины начнет 1 ноября. Этот день можно считать началом нового олимпийского цикла для украинских хоккеистов.

Насколько долгим и насыщенным он окажется?

Кирилл Стадниченко