Лига чемпионов, 3-й тур, "Динамо" - "Челси" - 0:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское "Динамо" примет английский "Челси" из Лондона.

Встречаются команды,которые занимают 1-е и 3-е места в турнирной таблице Группы G. У "Динамо" - 4 очка, у португальского "Порту" и "Челси" - по 3, у "Маккаби" - 0.

Киевляне в двух первых матчах набрали 4 очка, сыграв вничью с "Порту" (2:2) и обыграв "Маккаби" (2:0). В свою очередь, лондонский клуб был сильнее израильского (4:0), но проиграл "Порту" (1:2).

Это будет дебютная очная встреча для "Динамо" и "Челси". Вместе с тем, "Челси" играл в одной группе с "Шахтером" в ЛЧ 2012/13, проиграв горнякам в Донецке (1:2), но выигра в в Лондоне (3:2). В свою очередь, киевляне 12 раз сходились в двухматчевом противостоянии с английскими клубами - 24 игры. В них "Динамо" одержало 5 побед, 7 раз сыграло вничью и 12 раз проиграло. Разница мячей 25:33.

"Динамо" проводит этот матч после разгромного поражения от "Шахтера" (0:3) в минувшую пятницу.

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров, в связи с этим, отмечает: "Надеюсь, игроки вышли из психологической ямы после поражения от "Шахтера". По крайней мере, мы сделали все для этого. Мы разобрали наши ошибки, и я надеюсь, что завтра вы увидите совсем другую команду. Очень хорошо, что у нас нет много времени, чтобы думать о прошлой неудаче. Надо сразу переключаться на другой важный матч, а уж более серьезный раздражитель, чем "Челси", и представить сложно. Мы стараемся взять от английского футбола интенсивность игры. В премьер-лиге тебе не дают думать даже 2-3 секунды. "Челси", очевидно, к этому привык, а мы только стремимся к такой интенсивности. Естественно, мы проанализировали игру соперников. У "Челси" очень много сильных качеств, но есть и проблемы. Надеюсь, нам удастся ими воспользоваться. Также надеюсь, что завтра при поддержке болельщиков наши игроки ощутят всю ответственность, которая лежит на них".

В свою очередь, "Челси" обыграл на своме поле "Астон Виллу" (2:0) и в хорошем настроении готовился к игре в Киеве. Главный тренер комнады Жозе Моуринью накауне отметил: "Главное для меня сейчас - поменять результаты. Нам нужны победы и в пПремьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Нам нужны очки здесь, чтобы выходить в следующую стадию. Да, мы неудачно начали сезон, проиграли слишком много матчей. Но я надеюсь, что наши результаты и игра улучшатся. Мы не думаем о том, сколько нам осталось до вершины. Мы просто хотим выиграть следующий поединок. Я смотрел пятничное поражение "Динамо" от "Шахтера" на видео, также мы посылали одного из моих помощников на этот матч, который является одним из важнейших во всем украинском сезоне. Мы также анализировали встречи киевлян с "Порту" и "Маккаби", так что располагаем всей необходимой информацией. Не могу сравнить "Динамо" ни с кем в ангдийской Премьер-лиге - это совершенно разные футбольные культуры".

На котировках букмекерских контор шансы комнад расцениваются как практически равные, с минимальным преимуществом англичан. На победу "Динамо" можно поставить с коэффициентом 2,68 к 1, в то время как на ничью - 3,20 к 1, а на победу "Челси" - 2,61 к 1.

Матч "Динамо" - "Челси" начнется на НСК "Олимпийский" в 21.45. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 34. Хачериди, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 29. Буяльский, 10. Ярмоленко, 25. Гонсалес Д., 22. Кравец.

Запасные: 23. Рыбка, 5. Антунеш, 4. Велозу, 8. Петрович Р., 19. Гармаш, 20. Гусев О., 11. Жуниор Мораес.

Челси: 1. Бегович, 5. Зума, 24. Кэхилл, 28. Аспиликуэта, 26. Терри, 21. Матич, 4. Фабрегас, 7. Рамирес, 10. Азар, 22. Виллиан, 19. Диего Коста.

Запасные: 27. Блэкмен Дж., 6. Баба, 8. Оскар Жуниор, 12. Микел, 14. Траоре Б., 16. Кенеди, 9. Фалькао.

Как сказал наставник "Динамо" Сергей Ребров, сегодняшний матч - важнейший с точки зрения выхода из группы в плей-офф соревнований. Именно спаренная двухматчевая дуэль "Динамо" и "Челси" в 3-4-м турах определит, сможет ли команда претендовать на выход в 1/8 финала.

А сегодняшний матч даст еще и ответ на другой не менее важный вопрос - сумела ли команда выйти из психологической ямы после разгромного поражения от самого главного соперника на внутренней арене, в чемпионате Украины - донецкого "Шахтера" со счетом 0:3.

Остается пожелать только одно - удачи, "Динамо"!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Игроки "Динамо" развели мяч с центра поля. Киевляне спокойно контролируют мяч, вкатываются в игру.

2. Первый полумомент киевлян - Бегович выбил мяч от ворот прямо на голову игрока "Динамо", но воспользоваться ошибкой голкипера хозяева не сумели.

3. Аспиликуэта локтем поддел Ярмоленко - игрок "Динамо" явно разнервничался.

4. Вида в углу поля пытался развить атаку "Динамо", но ошибся с пасом. Мяч у игроков "Челси".

5. А теперь Вида хорошо отработал в защите - заблокировал проход Виллиана.

6. Первый удар лондонцев по воротам соперника - Фабрегас ударил прямо в руки Шовковскому.

7. Киевляне долго водили мяч в центре поля, в итоге защитники "Челси" отобрали его и отправили своему вартарю Беговичу.

8. Виллиан бьет с дальней дистанции - Шовковский без труда ловит мяч.

9. В ответной атаке "Динамо" Рыбалака пробивал по воротам - точно в Беговича. Перед этим нарушили правила на Ярмоленко...

10. ШТАНГА! Азар неожиданно удар из неудобного положения по воротам Шовковского.

11. Опасный штрафной пробивали гости - Фабрегас навесил, Вида головой выбил мяч.

12. Фабрегас изловчился и ударил головой после плохого паса с фланга - выше ворот.

13. Атака "Динамо" - Гонсалес отдал пас под удар Буяльскому, тот пробил. И вновь прямо в руки вратарю.

14. Рамирес грубо нарушил правила на Рыбалке в центре поля.

15. Ярмоленко с фланга навешивал мяч в штрафную - мяч пересек в воздухе линию ворот.

16. Многоходовая коминация "Динамо" завершается тем, что Силва навешивал на Кравца, но тот проиграл борьбу защитникам.

17. В ответной атаке Фабрегас упал в борьбе с Хачериди - судья красноречиво показывает, что пенальти не было и в помине.

18. Паузу взяли команды - игра в центре поля.

19. Виллина подал штрафной с фланга - мяч никого не коснулся и пролетел мимо ворот.

20. КРАВЕЦ!!!! Шикарный момент у игрока "Динамо", но вновь он проигрывает борьбу за мяч защитникам "Челси" и вратарю Беговичу.

21. МАТИЧ!!!! Опаснейший ответ игрока "Челси", который с 11-ти метров бьет мимо ворот... Повезло.

22. Атака "Динамо" - Вида навесил в штрафную, но очень сильно и неточно.

23. Игроки "Чесли" разыгрвают мяч в центре поля

24. Гонслаес нарушил правила в борьбе с игроком "Челси" в центре поля.

25. Очередная атака лондонцев - очень неточный удар Рамиреса.

26. БУЯЛЬСКИЙ!!!! Шикарный момент и шикарный удар по воротам из-за штрафной. Мяч от ноги Терри уходит на угловой.

27. Гонсалес неудачно подал угловой - мяч прилетел прямо в руки Беговичу.

28. "Динамо" разыгрывает мяч в центре поля.

29. Вида опасно подавал в штрафную на Ярмоленко - Аспиликуэта раньше оказался на мяче и выбил на угловой.

30. Разыграли киевляне угловой - Рамирес выбил мяч из ног Ярмоленко.

31. Лондонцы атакуют, но Буяльский хорошо сыграл на фланге в защите.

32. Угловой подавал "Челси" - Кэхил не смог пробить головой в борьбе с Шовковским.

33. Ярмоленко проиграл борьбу за мяч Матичу на фланге.

34. Ответ "Челси" - Азар заработал угловой после того, как его удар заблокировал Вида.

35. Довели до удара по воротам комбинацию после розыгрыша углового лондонцы - Шовковский поймал мяч под самой перекладиной.

36. Силва в ответной атаке простреливал с фланга - защитники выбили мяч.

37. Азар пошел на четырех защитников "Динамо" - слишком нагло. Потерял мяч.

38. Гонсалес грубо нарушил правила на Виллиане в центре поля.

39. Атака "Челси" - Шовковский ловит мяч. Фабрегас уже после завершения момента "подленько" толкнул Рыбалку. Нервишки...

40. Кравец вновь был на острие атаки, но вновь пробил неудачно, проиграв борьбу защитникам.

41. Череда взаимных ошибок в центре поля, мяч у "Динамо".

42. Моуриньо качает головой - ему также все это категорически не нравится. Нет у "Челси" преимущества пока...

43. Азар от безнадеги отдал с фланга передачи в ноги... защитнику "Динамо".

44. Сидорчук отдал слишком сильный пас на Кравца - мяч уходит за лицевую линию.

45. Судья ни минуты не добавил к первому тайму.

ПЕРЕРЫВ

"Динамо" не проигрывает "Челси"! Самый главный итог первого тайма заключается в том, что команда Сергея Реброва сумела выбросить из головы матч с "Шахтером" и играет словно с "чистого листа". Киевляне достаточно спокойны и хладнокровны в обороне и даже периодически атакуют. Конечно, пару "пожаров" было в штрафной киевлян, но они возникали не по причине ошибок игроков обороны, а исключительно из-за мастерства игроков "Челси".

Впрочем, повторюсь, самое главное - "Динамо" на равных играет с "Челси". Теперь впору и задуматься о победе в этом матче.... И здесь все зависит от установки Сергея Реброва в перерыве игры.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Игроки "Челси" развели мяч с центра поля. Рыбалка нарушил правила, прерывая атаку "Челси".

47. ВИЛЛИАН!!! Мяч после его удара со штрафного попал в перекладину.

48. Продолжается атака "Челси" до ошибки при передаче. Очен мощно начали тайм лондонцы.

49. Коста нарушил правила на Хачериди в центре поля.

50. Атака "Динамо" - Сидорчук не сумел обработать после борьбы с защитниками.

51. Вида отпустил мяч от себя в потенциально опасном проходе по флангу.

52.Ответ "Челси" - Сеск Фабрегас бьет прямо в Шовковского.

53. "Динамо" водит мяч в центре поля.

54. Атаку киевлян прерывет судья Скомина усмотревший фол у Сидорчука. Тот сыграл рукой.

55. Атаку "Динамо" прервал Аспиликуэта, выбивший мяч за боковую линию.

56. Терри нарушил правила на Кравце в центре поля. Нервничает капитан "Челси".

57. Стадион протяжной песней "Динааамо Киев" пытается завести хозяев поля...

58. Силва пытался навесить с фланга - защитник заблокировал мяч.

59. Азар бьет - Драгович в самоотверженном подкате выбил мяч на угловой.

60. Угловой игроки "Челси" разыграли неудачно - мяч попал в руку Кэхилу.

61. Виллиан еще раз подавал штрафной - Кравец выбил мяч.

62. ГОНСАЛЕС!!!! Шикарный момент и удар с убойной позиции после молниеносной атаки "Динамо". Прямо в урки Беговичу... Всего лишь угловой...

63. Три подряд стандарта разыграли киевляне - мимо кассы. В последнем моменте Ярмоленко и Буяльский разыграли мяч и... упустили его за линию ворот.

64. Вида упал на ровном месте и едва не привез опаснейший момент на собственные ворота.

65. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Буяльскому - грубая игра. До этого Ярмоленко совершил шикарный сольный проход, но не сумел довести момент до удара.

66. Гонсалес упал в штрафной в борьбе с Зумой - нет там пенальти...

67. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ получает Зума - грубая игра против Виды.

68. Какая-то нервная игра пошла. Фолы через каждые 40-50 секунд... Уже четыре фола подряд.

69. Ярмоленко подал штрафной - прямо на голову защитнику "Челси".

70. Неудачно выбил мяч защитник и вторую волну атаки завершал ударом Вида. Очень неточно пробил Домагой.

71. Киевляне владеют мячом и территориальным преимуществом - 59% против 41%.

72. Ярмоленко в очереднйо атаке "Динамо" потерял мяч в борьбе с Аспиликуэтой.

73. А игроки "Челси" получая мяч тянут резину...

74. Замена у "Челси" - Оскар вместо Фабрегаса.

75. Ярмоленко проиграл борьбу за мяч с защитником после хорошего паса Драговича.

76. В атаке "Челси" Зума нарушил правила на фланге.

77. Трибуны приветствуют присутствующего на игре Андрея Шевченко.

78. Замена в "Динамо" - Мораес вместо Кравца.

79. Ярмленко пытался обыграть в стеночку с партнером, но защитники "Челси" перехватили мяч.

80. Гонсалес бьет с дальней дистанции - прямо в Беговича.

81. Атака "Челси" - Аспиликуэта зарабатывает лишь аут в борье с Силвой.

82. Замена у "Динамо" - Гармаш вместо Буяльского.

83. Ярмоленко зацепил Матича - штрафной для "Челси". Виллиан разыгрывал с партнерами, но те оказались в оффсайде. Грубая ошибка игроков атаки лондонцев.

84. Гамраш упускает мяч за боковую линию в борьбе с Матичем.

85. Очнь нервная игра идет в концовке. Много технического брака с обеих сторон.

86. Рамирес пытался навесить с фланга и попал в Драговича - угловой.

87. Подача углового Виллиана - Хачериди выбил мяч головой.

88. Вида совершает шикарный сольный проход по флангу и зарабатывает угловой.

89. Сидорчук опасно прострелил с фланга - Мораес проигрывает в борьбе с Беговичем.

90. "Динамо" штурмует ворота соперника Ярмоленко подает с углового на Виду - защитники выбивают мяч.

90+1. В ответной атаке "Челси" Виллиан закручивал в дальний угол - мимо ворот.

90+2. Виллиан подал штрафной - Рыбалка выбил мяч подальше к центру поля.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание!