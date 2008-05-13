Германия и Дания получили дополнительные места в Кубке УЕФА

Германия и Дания стали обладателями двух дополнительных путевок в первый квалификационный раунд Кубка УЕФА благодаря жеребьевке и высоким позициям в рейтинге Fair Play, сообщает официальный сайт УЕФА.

Как сообщал УНИАН, ранее такой же бонус получила Англия, как возглавившая этот рейтинг по итогам сезона. А семь стран, имеющие рейтинг свыше 8 баллов (Германия, Дания, Испания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция) получили право на жеребьевку за два дополнительные места. Жеребьевка состоялась в Манчестере. В процедуре жеребьевки участвовали голкипер "Рейнджерс" Аллан Макгрегор и нападающий "Зенита" Павел Погребняк. Счастливый жребий достался Германии и Дании.

Рейтинг UEFA Fair Play основан на данных, предоставляемых официальными делегатами УЕФА со всех матчей, которые проходят под эгидой этой организации, причем как на клубном уровне, так и на уровне национальных сборных. Итоговый коэффициент страны складывается на основе таких факторов, как позитивная игра, уважительное отношение к соперникам и судьям, поведение болельщиков и представителей команды, количество желтых и красных карточек.