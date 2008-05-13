Сегодня - годовщина смерти Валерия Лобановского

Сегодня на киевском стадионе «Динамо» состоялся митинг памяти выдающегося украинского тренера Валерия Лобановского.

Как сообщили УНИАН в информ-службе Федерации футбола Украины, также на киевском Байковом кладбище состоялось возложение цветов к могиле В.Лобановского.

Почтить память тренера, с именем которого связаны значительные достижения советского и украинского футбола, пришло немало людей. Кроме родных и близких, участие в мероприятиях приняли руководители Федерации футбола Украины, тренеры национальной, молодежной и юношеских сборных. Цветы на могилу В.Лобановского и к скульптурной композиции на столичной арене возложили его коллеги, многочисленные ученики, ветераны отечественного футбола, представители украинских и зарубежных СМИ.

«Большое количество людей, которые помнят о Валерии Васильевиче, море цветов… Лишний раз можно убедиться, что это была за личность, и как много он сделал. Мы очень рано потеряли В.Лобановского, и именно в этом заключается наше главное поражение», - сказал президент федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

Справка УНИАН. Валерий Лобановский (6 января 1939 г. - 13 мая 2002 г.) – украинский футболист и футбольный тренер.

Наибольшего успеха достиг как тренер киевского «Динамо» (1974-1992 гг. и 1997-2002 гг.). Под его руководством клуб 8 раз выигрывал чемпионат СССР и 6 раз Кубок СССР, дважды (в 1975 г. и 1986 г.) «Динамо» выигрывало европейский Кубок Кубков, кроме того, 1975 году завоевало европейский Суперкубок.

Сборная СССР под его руководством завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх 1976 года, а в 1988 г. стала серебряным призером чемпионата Европы.

В 2000-2002 годах по совместительству был тренером сборной Украины.

7 мая 2002 года во время матча киевского "Динамо" с запорожским "Металлургом" у В.Лобановского случился инсульт, от последствий которого он умер через пять дней.

15 мая В.Лобановскому посмертно было присвоено звание Героя Украины.